Paul Pogba (28) iz Manchester Uniteda te Antonio Rudiger (28) iz Chelseaja su uz već dobro poznatog Kyliana Mbappea (21) želje 'kraljeva' u nadolazećem prijelaznom roku. Spomenutom dvojcu iz Premiershipa ugovor završava sljedeće ljeto, pa bi Madriđani mogli dogovoriti njihov prelazak u svoje redove već na zimu i to za neku manju svotu, tvrdi španjolski novinar Alberto Pereiro.

Što se tiče Mbappea, tu trakavica oko pregovora traje još od prošle godine, a čelnici PSG-a u posljednje su vrijeme sve glasniji na društvenim mrežama te ističu da ne odobravaju to što radi Real i kako trener Ancelotti te nogometaši 'kraljeva' govore o dolasku njihova igrača u Madrid jer to 'remeni Mbappeovu koncentraciju na trenutni klub'.

- On je to sam rekao, želi probati nešto novo u karijeri. Jednog će dana igrati za Real Madrid. Ne znam točno kada, ali uvjeren sam da hoće i da je to samo pitanje vremena - rekao je svojevremeno kapetan i napadač Reala, Karim Benzema.

Navodno postoje i rezervne varijante, a to bi trebali biti Cesar Azpilicueta (32) iz Chelseaja i Jesse Lingard (28) iz Manchester Uniteda. U Madridu očito spremaju velike poslove idućeg prijelaznog roka, a svi osim Mbappea su iskusni igrači koje bi svoje 'trebali dati' u sljedećih par sezona.

Bilo kako bilo, Madriđani su i trenutno na vrhu La lige, a Barcelona im je ove sezone uvelike olakšala te će im, najvjerojatnije, jedini pravi rival za titulu biti onaj gradski - Atletico.