Realova noćna mora: Podsjetio sam ih koliko im Cristiano fali!

Real se u Ligi prvaka jedva spasio od poraza, gubili su 0-2 u 55. minuti, jedva izjednačili pet minuta prije kraja, a oba gola im je zabio 21-godišnji Nigerijac, Emmanuel Dennis.

Dennis is telling why he did Ronaldo's siuuu celebration at Bernabeu. pic.twitter.com/cDxjWIQHpx