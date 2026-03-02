Obavijesti

Sport

Komentari 0
A NIJE BILO PREKRŠAJA

Realovac kao kečer: Brutalno je udario u protivnikovu glavu...

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Realovac kao kečer: Brutalno je udario u protivnikovu glavu...
Foto: Arenasport/Screenshot

Na zaprepaštenje mnogih, sudac, koji se nalazio u neposrednoj blizini nije pokazao ni žuti karton, već je dosudio aut za Real Madrid

Admiral

Branič Real Madrida, Antonio Rüdiger, (32) mnoge je zgrozio brutalnim startom na utakmici La Lige protiv Getafea u 26. kolu. Getafe je poveo u 39. minuti zahvaljujući Martinu Satrianu, a neki su mišljenja kako je "kraljevski klub" u prvom poluvremenu lako mogao ostati i s desetoricom. 

Naime, njemački stoper agresivno je nasrnuo na igrača Getafea koji je ležao na tlu pokraj aut-linije u 26. minuti utakmice. Rüdiger je skočio u trku i svom se snagom prizemljio koljenom i laktom u područje glave i ramena protivničkog igrača, koji se odmah počinje previjati u bolovima.

Posebno zabrinjava putanja njegovog koljena prema glavi suparnika. Na zaprepaštenje mnogih, sudac, koji se nalazio u neposrednoj blizini nije pokazao ni žuti karton, već je dosudio aut za Real Madrid. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.

Štoviše, Rudiger je napravio još jedan kontroverzan potez na utakmici, i to samo tri minute ranije, kada je zamahnuo rukom prema protivničkom braniču Diegu Ricu, koji je ostao ležati na travnjaku. Ni za taj potez nije dobio žuti karton, a možete ga vidjeti klikom OVDJE.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
LJUBAV NEMA GRANICA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s Kurilovcem u srijedu igra četvrtfinale Kupa protiv Dinama! Javnost ga poznaje po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring
OKRŠAJ LEGENDI

Fjodor izjavio da Cro Cop laže o moždanom: Nije imao ništa takvo, uskoro ulazimo u ring

O mogućem revanšu počelo se govoriti još prošle godine, kada je Jemjeljanenjko otkrio da su postojali planovi za borbu u Japanu prema boksačkim pravilima
FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'
UMALO IZGUBILA NOGU

FOTO Lindsey Vonn vratila se kući, dočekao je bolan prizor: 'Bit će teško i bolno putovanje'

Lindsey Vonn, legendarna skijašica, završila karijeru nakon stravičnog pada! Vratila se kući s brojnim ozljedama i emocionalnim ožiljcima te započela dug oporavak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026