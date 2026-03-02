Realovac kao kečer: Brutalno je udario u protivnikovu glavu...

Branič Real Madrida, Antonio Rüdiger, (32) mnoge je zgrozio brutalnim startom na utakmici La Lige protiv Getafea u 26. kolu. Getafe je poveo u 39. minuti zahvaljujući Martinu Satrianu, a neki su mišljenja kako je "kraljevski klub" u prvom poluvremenu lako mogao ostati i s desetoricom.

Naime, njemački stoper agresivno je nasrnuo na igrača Getafea koji je ležao na tlu pokraj aut-linije u 26. minuti utakmice. Rüdiger je skočio u trku i svom se snagom prizemljio koljenom i laktom u područje glave i ramena protivničkog igrača, koji se odmah počinje previjati u bolovima.

Posebno zabrinjava putanja njegovog koljena prema glavi suparnika. Na zaprepaštenje mnogih, sudac, koji se nalazio u neposrednoj blizini nije pokazao ni žuti karton, već je dosudio aut za Real Madrid. Situaciju možete pogledati klikom OVDJE.

Štoviše, Rudiger je napravio još jedan kontroverzan potez na utakmici, i to samo tri minute ranije, kada je zamahnuo rukom prema protivničkom braniču Diegu Ricu, koji je ostao ležati na travnjaku. Ni za taj potez nije dobio žuti karton, a možete ga vidjeti klikom OVDJE.