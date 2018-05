Realovo glasilo protiv Zidanea: Zizzou, kad izgubiš, daš ruku...

'Špalir' za Barcelonu? Već sam rekao, nismo mi prekršili tu tradiciju, već oni. Osvojili smo klupski SP, nisu nam priredili 'špalir'. Kažu da se to radi samo ako sudjeluješ u tom natjecanju, a oni kao nisu. To je laž, pa sudjelovali su u Ligi prvaka, a preko nje dođeš do SP-a - pokušao je objasniti Zidane zašto neće biti počasnog pozdrava.

Barcelona dočekuje Real u nedjelju u 20.45 sati. Katalonci su već osigurali naslov, a tradicija u Španjolskoj nalaže da im protivnik na prvoj sljedećoj utakmici čestita tako da se igrači stanu u dva reda i zaplješću dok oni prolaze kroz sredinu.

U Realu smatraju da je Barcelona prekršila to pravilo kad nije pozdravila realovce nakon njihovog osvajanja klupskog svjetskog prvenstva. U Barceloni su dali smiješno objašnjenje da oni nisu sudjelovali u tom natjecanju pa zato nisu stali u 'špalir'.

Sad su iz Reala odlučili vratiti istom mjerom.

No s tim se ne slaže madridska Marca, neslužbeno glasilo Real Madrida, najutjecajniji španjolski sportski list koji dnevno čita dva milijuna ljudi. Pod naslovom 'Zidane, zapamti: Kad gubiš, daj ruku', autor članka podsjeća Zidanea na stihove utkane u himnu.

- Kad izgubiš, protivniku daš ruku', to je stih Realove himne, koja je dio kluba kroz povijest. Ako je Barcelona osvojila ligu i moraš doći na Nou Camp, onda prirediš 'špalir', zaplješćeš im i pokušaš pobijediti. Kao i uvijek.

- Real se ne bi smio spuštati na nivo onoga što se dogodilo kad Barcelona nije htjela odati počast jer se radilo o natjecanju u kojem oni nisu sudjelovali. To je nevjerojatan izgovor, mogli su do tog natjecanja da su osvojili Ligu prvaka. Ali to ne bi trebala biti isprika Zidaneu da ponovi istu stvar i pokaže manjak poštovanja stavivši klupske vrijednosti sa strane - piše autor.

Teško da se išta može dodati na ovo...