Realu poništen gol u 94. pa je Benzema zabio minutu kasnije

Kakva utakmica na Mestalli! Real je u 17. kolu remizirao s Valencijom u gostima i tako ostao ispod prvopalsirane Barcelone.

Kraljevski klub bio je znatno bolja momčad od početnog zvižduka, no nikako nije dolazio do gola. U drugom poluvremenu krenula je opet ista priča, no u 78. minuti Wass nakon lijepe tranzicijske akcije ubacuje Soleru koji matira Courtoisa.

Izgledalo je kao da će Real kući bez bodova, a onda je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade gol zabio Jović. Ipak, taj gol je poništen! Srpski napadač bio je u nevjerici, no u pravom se trenutku ukazao Karim Benzema.

Niti minutu kasnije Madriđani su imali korner, došlo je do naguravanja u šesnaestercu nakon obranjenog udarca glavom Courtoisa, a tu se najbolje snašao Benzema koji je poslao loptu u mrežu.

Luka Modrić igrao je do 81. minute.