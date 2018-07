Rebić ide u Man. United? Mou očajnički traži hrvatsko krilo

Brze noge, čvrstina i prodornost po krilima hrvatskog reprezentativca Ante Rebića na Svjetskom prvenstvu u Rusiji zamijetili su mnogi stručnjaci na klupi velikih klubova.

Posljednji u tom redu je i Jose Mourinho. Strateg 'Crvenih vragova' u lovu je na krilnog napadača. S obzirom na to da Chelsea ne želi prodati Williana, ili ga barem ne želi prodati Mourinhu, Portugalac je bacio oko na našeg igrača.

May '18: Ante Rebić signs permanently for Eintracht Frankfurt after impressing on loan. The fee is £1.8m.



June '18: Rebić goes to the World Cup as a starter for Croatia.



July '18: Man Utd linked with £45m move for Rebić after Croatia reach World Cup final.



