Od 3549 glasova u vrijeme pisanja teksta, 1341 glasač na anketi 24sata o tome treba li izbornik Zlatko Dalić vratiti Antu Rebića kaže 'Da, svakako'! U demokraciji odlučuje većina pa je tako i ovdje, ali valja istaknuti da su razlike u odgovorima vrlo male. Tako čak 1114 ljudi smatra kako izbornik Dalić ne bi trebao više uopće zvati Rebića među 'vatrene'.

Izbornik Zlatko Dalić rekao je da je teren jedino mjerilo pa se tako na popisu nije našao Duje Ćaleta-Car koji je na klupi u Marseilleu, ali bi se mogao naći na popisu zbog ozljede Filipa Uremovića, Lovre Kalinić već neko vrijeme nije u reprezentaciji iako je ponovno počeo braniti za Hajduk (samo je konkurencija napravila nekoliko koraka više), a Bruno Petković u dresu 'vatrenih' nije igrao na razini kakvu zna pružiti u Dinamu.

No, Ante Rebić u Milanu igra jako dobro, ali dobro je poznato da su tu posrijedi i neke druge stvari te odnosi na relaciji Dalić-Rebić koji su poljuljani nakon 'ispada' igrača Milana poslije prošlog Europskog prvenstva. Milanovi su kroničari, novinari bliski klubu, prije deset dana najavili kako Ante grize na treninzima, kako je zapeo da se dokaže Pioliju, ali i Daliću. Priliku je dobio zbog ozljeda suigrača u napadu i iskoristio ju je.

Podsjetimo, Rebić je na Instagramu napisao pa obrisao poruku izborniku Daliću te HRT-ovim stručnjacima Antunu Samovojski i Robertu Prosinečkom.

- Nakon svega nije ni bitno tko je 'krivac' činjenica je da smo zadnje 2-3 godine (sranje - emoji)… Osobno mi je žao što nismo imali nekoga da iskoristi ovu talentiranu generaciju + dva genijalca (L i M), da napravimo nešto (puno) više na ovom prvenstvu. A stručLJAci s TV; ostavite gemišt prije emisije i navijajte za Hrvatsku (emoji)! 'Zajedno smo jači' #robigoraneiostalasamovojsko. Još jednom, hvala svim navijačima koji su došli u Kopenhagen. Iznad svih - Hrvatska.

Javno se još nije ispričao, a vas 1094 smatra kako se može vratiti u reprezentaciju tek kad to učini. No, puno se pita i izbornika Dalića, a on ga nije odlučio uvrstiti ni na pretpoziv. Bilo kako bilo, Hrvatsku nakon ovog kvalifikacijskog ciklusa čekaju još dvije završne utakmice, a pitanje je hoćemo li Antu gledati na njima.