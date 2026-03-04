Rebić raspalio po sucu! 'Rekao sam kumu Majstoroviću: Pajdo, jedini ovaj može usr.. utakmicu'

Nogometaš Hajduka Ante Rebić sasuo je veliku paljbu po sucu Jadranskog derbija između Rijeke i Hajduka (3-2) u četvrtfinalu Kupa. Oštro je govorio o Patriku Kolariću i njegovu kriteriju na pitanje novinara 24sata.

- Prvo bih čestitao Rijeci i htio bih vam ispričati anegdotu prije utakmice, dok smo bili u tunelu. Majstorovićevu sinu sam kum na krštenju i govorim mu: "Pajdo, jedini koji može us*at ovu utakmicu je ovaj tu" i pokazujem mu na suca. Zašto? Jer već neki put zaredom ili je nedovoljno kvalitetan ili je nedovoljno pripremljen, ili ima tremu, ili stvarno ne znam šta. Ali jako loše. Ne kažem da nas je sudac pokrao u nekoj situaciji, ali cijela utakmica je vođena tako loše da postavljam pitanje. Mi treniramo svaki dan, ponedjeljak, utorak, srijeda da bismo bili bolji. Zašto? Suci rade istu stvar u Hrvatskoj. Znam što rade vani, ne znam što rade u Hrvatskoj. Pa bih samo molio nekoga tko kontrolira suce i suđenje da ih testiraju na neki način. I sudac Lovrić, koji radi cirkus, realno, skoro svaki vikend, i ovaj danas, je neprihvatljivo da sudi prvu ligu. Zašto? Jer tu su djeca, Skela, Šime, ne znam ni ja, koji dođu nakon utakmice i plaču u svlačionici. To nije način da se igra nogomet i odgajaju djeca. Čestitao bih Rijeci, za drugi i treći i gol mi smo napravili individualne greške koje treba analizirati, ne krivim suce, ali ovo što se radi je cirkus. Nisam ljutit, nisam razočaran, nego jednostavno ne mogu vjerovati - rekao je Rebić.

Kod četiri krucijalne situacije njegovu je odluku ispravio VAR, dodali smo.

- Je li vam to dovoljno? Nemam ništa protiv dečka, ali Bože sačuvaj, evo!

Kakva je bila komunikacija sa sucem tijekom utakmice?

- Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, on mi govori: "Trebao sam ti dati tri crvena!". "Pa zašto nisi". Nakon prvog Ante ide u svlačionicu i to je to. Ne znam, ne razumijem, evo. Nije nas sudac uništio, nego jednostavno svojim odlukama tijekom utakmice, kriterijem u koji on uopće nije siguran. Sudi njima penal za 1-1 i pričam s Orečom i Majstorovićem da će nama u idućih sedam minuta suditi sve. I tako je bilo, možete pogledati snimku. Svaki polufaul, ne-faul je bio naš - rekao je Rebić.

Ne krivite suca za poraz?

- Individualne pogreške kod drugog i trećeg gola može vidjeti svatko tko iole razumije nogomet, ali ružno mi je iz tjedna u tjedan voditi neke borbe sa sucima. Umjesto da su nevidljivi, oni su protagonisti svaki put, svaki put. I htio bih pohvaliti i Bela, i Čulinu, i Pavlešića, i ne znam tko mi je još sudio. Izgubili smo utakmice, neriješeno, nije mi problem rezultat krajnji, nego ta opuštenost tijekom utakmice. Ovdje je nervoza bila u tunelu. Jer vidiš da je zbunjen. Eto, toliko od mene - zaključio je nogometaš Hajduka.