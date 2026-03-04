Obavijesti

Sport

Komentari 42
OŠTRE RIJEČI

Rebić raspalio po sucu! 'Rekao sam kumu Majstoroviću: Pajdo, jedini ovaj može usr.. utakmicu'

Piše Tomislav Gabelić, Josip Tolić,
Čitanje članka: 7 min
Rebić raspalio po sucu! 'Rekao sam kumu Majstoroviću: Pajdo, jedini ovaj može usr.. utakmicu'
Varaždin i Hajduk sastali se u 24. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Rebić napao suce nakon poraza Hajduka u Kupu! Kritizirao Kolarića zbog lošeg suđenja i VAR odluka. "Nismo krivi za poraz, već suci koji su stalno protagonisti", poručio je

Admiral

Nogometaš Hajduka Ante Rebić sasuo je veliku paljbu po sucu Jadranskog derbija između Rijeke i Hajduka (3-2) u četvrtfinalu Kupa. Oštro je govorio o Patriku Kolariću i njegovu kriteriju na pitanje novinara 24sata.

- Prvo bih čestitao Rijeci i htio bih vam ispričati anegdotu prije utakmice, dok smo bili u tunelu. Majstorovićevu sinu sam kum na krštenju i govorim mu: "Pajdo, jedini koji može us*at ovu utakmicu je ovaj tu" i pokazujem mu na suca. Zašto? Jer već neki put zaredom ili je nedovoljno kvalitetan ili je nedovoljno pripremljen, ili ima tremu, ili stvarno ne znam šta. Ali jako loše. Ne kažem da nas je sudac pokrao u nekoj situaciji, ali cijela utakmica je vođena tako loše da postavljam pitanje. Mi treniramo svaki dan, ponedjeljak, utorak, srijeda da bismo bili bolji. Zašto? Suci rade istu stvar u Hrvatskoj. Znam što rade vani, ne znam što rade u Hrvatskoj. Pa bih samo molio nekoga tko kontrolira suce i suđenje da ih testiraju na neki način. I sudac Lovrić, koji radi cirkus, realno, skoro svaki vikend, i ovaj danas, je neprihvatljivo da sudi prvu ligu. Zašto? Jer tu su djeca, Skela, Šime, ne znam ni ja, koji dođu nakon utakmice i plaču u svlačionici. To nije način da se igra nogomet i odgajaju djeca. Čestitao bih Rijeci, za drugi i treći i gol mi smo napravili individualne greške koje treba analizirati, ne krivim suce, ali ovo što se radi je cirkus. Nisam ljutit, nisam razočaran, nego jednostavno ne mogu vjerovati - rekao je Rebić.

Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa
83
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Kod četiri krucijalne situacije njegovu je odluku ispravio VAR, dodali smo.

- Je li vam to dovoljno? Nemam ništa protiv dečka, ali Bože sačuvaj, evo!

Kakva je bila komunikacija sa sucem tijekom utakmice?

- Rekao sam i njemu istu stvar nakon utakmice, on mi govori: "Trebao sam ti dati tri crvena!". "Pa zašto nisi". Nakon prvog Ante ide u svlačionicu i to je to. Ne znam, ne razumijem, evo. Nije nas sudac uništio, nego jednostavno svojim odlukama tijekom utakmice, kriterijem u koji on uopće nije siguran. Sudi njima penal za 1-1 i pričam s Orečom i Majstorovićem da će nama u idućih sedam minuta suditi sve. I tako je bilo, možete pogledati snimku. Svaki polufaul, ne-faul je bio naš - rekao je Rebić.

Ne krivite suca za poraz?

- Individualne pogreške kod drugog i trećeg gola može vidjeti svatko tko iole razumije nogomet, ali ružno mi je iz tjedna u tjedan voditi neke borbe sa sucima. Umjesto da su nevidljivi, oni su protagonisti svaki put, svaki put. I htio bih pohvaliti i Bela, i Čulinu, i Pavlešića, i ne znam tko mi je još sudio. Izgubili smo utakmice, neriješeno, nije mi problem rezultat krajnji, nego ta opuštenost tijekom utakmice. Ovdje je nervoza bila u tunelu. Jer vidiš da je zbunjen. Eto, toliko od mene - zaključio je nogometaš Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 42
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama
POČIVAO U MIRU

FOTO Ovako se smrtno bolesni Koch oprostio sa šalom Dinama

MUCH - Georg Koch u listopadu 2024. je pred oko 1500 ljudi imao oproštajnu humanitarnu utakmicu. Uz podršku obitelji, s kapom i šalom Dinama je izašao na teren i poručio: Svašta sam doživio, ne želim biti u prvom planu. Preminuo je u srijedu u 55. godini
VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!
ČUDESNA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Hajduk 3-2: Kaos i preokret za anale na Rujevici!

Svima koji nisu ovo gledali treba biti žao. Čudesna utakmica na Rujevici. Rijeka u zadnjim sekundama okrenula i došla do polufinala Kupa. Ovo je apsolutno čudo od utakmice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026