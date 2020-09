'Reci mi koliko bodova da mu upišem, toliko će onda i dobiti'

'Ako ne prođe, gotovi smo. Podmetnut će nam bombu... Pripremili smo ga dobro, zapamtit će pitanja koja će biti na ispitu' čuje se na snimkama koje dokazuju probleme Luisa Suareza (33) s prelaskom u Juventus

<p>Gurneš par tisuća eura i prođeš, trebao je to biti lako rješiv problem za <strong>Luisa Suareza </strong>(33), urugvajskog napadača koji je iz španjolske <strong>Barcelone</strong> trebao prijeći u talijanski <strong>Juventus</strong>. No, nije računao na to da bi se plan mogao izjaloviti jer su ga uhvatili u varanju, a na vidjelo su počeli izlaziti i transkripti razgovora koji otkrivaju Suarezovu prevaru. </p><p>- Zarađuje 10 milijuna eura godišnje, mora proći... Ali što ćemo kad ne može konjugirati glagole i deklinirati imenice i govori samo u infinitivu? Ako ga novinari budu ispitivali, bit će potpuno izgubljen... Reci mi koliko bodova da mu upišem i toliko će dobiti... Ako ne prođe, gotovi smo. Podmetnut će nam bombu... Pripremili smo ga dobro, zapamtit će pitanja koja će biti na ispitu - piše LA Repubblica.</p><p>Podsjetimo, Luis Suarez želio je žurno dobiti talijansku putovnicu kako bi mogao postati novi igrač <strong>Juventusa</strong>, a kako mu je supruga iz Italije, na to ima pravo ako položi ispit talijanskog jezika. Za samo sat vremena prošao je B1 razinu usmenog i pismenog dijela, a na kraju je Juventus odustao od transfera jer proces dobivanja putovnice traje pola godine pa ga ne bi mogli registrirati za Ligu prvaka. A to se moglo lako provjeriti...</p><p>No to nije poanta priče, već nepravilnosti primijećene na ispitu. </p><p>- Tijekom polaganja ispita iz poznavanja talijanskog jezika, kojem je pristupio urugvajski državljanin Luis Alberto Suarez Diaz i kojeg je potrebno proći kako bi se ostvarilo pravo na dobivanje talijanskog državljanstva, utvrđene su nepravilnosti. Istragom je utvrđeno da su teme i pitanja na ispitu unaprijed dogovorene s kandidatom, kojem je upisana prolazna ocjena prije nego što je pristupio ispitu. Usprkos tome što su profesori na fakultetu tijekom njegovog učenja na daljinu primijetili da ne poznaje niti osnove talijanskog jezika - pišu La Repubblica i Gazetta. </p><p>Na kraju se spominje kako bi Suarez mogao pojačati Atletico Madrid, a Juve mu je pronašao zamjenu - na posudbu doveli <strong>Alvara Moratu</strong>.</p>