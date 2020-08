Velika pobjeda Verstappena, Red Bull šokirao oba Mercedesa

<p>Max Verstappen je pobjednik 'VN 70. Godišnjica Formule 1' koja se vozila u Silverstoneu. Bila je to sjajna predstava nizozemskog vozača, ali i Red Bulla koji je ovoga puta u Engleskoj nadmudrio Mercedese. Max Verstappen odlučio se za sjajnu taktiku, 'leteći Nizozemac' je startao na tvrđim (hard) gumama, dok su oba Mercedesa (Bottas i Hamilton) startali na 'mediumu'. </p><p>I to nije bila dobra taktika za Mercedes, već u 6. krugu su se Bottasu pregrijale gume, pa je Finac u 12. krugu morao u boks čime je ispustio prednost. Ubrzo je po novi set guma morao i Hamilton, što ga je 'bacilo' tek na treću poziciju, dok se Max Verstappen na prvi (od dva) odlazak u boks odlučio tek u 27 krugu. Tada se na stazu pa vratio odmah iz Bottasa, ali ga u istom krugu odmah i dostigao. Na kraju stigao do devete pobjede u svojoj karijeri.</p><p>Oba Mercedesa su imala i dosta problemama s gumama, dok je kod Red Bulla sve sjajno funkcioniralo. Veliki gubitnik ove utrke ispao je Valtteri Bottas (imao pole-position) kojeg je timski kolega Lewis Hamilton pretekao samo dva kruga prije kraja i tako stigao do druge pozicije. Iza njih su ostali Leclerc (Ferrari), Albon (Red Bull), Stroll (Racing Point)... Najbrži krug na utrci imao je Lewis Hamilton koji je tako osvojio dodatni bod u Silverstoneu.</p><p>Velike probleme i dalje ima Sebastian Vettel koji je još jednom razočarao rezultatom. No, u Ferrariju puno toga 'ne štima' ove sezone, Vettel je utrku završio na 12. mjestu, a tijekom utrke se preko radio-veze i posvađao sa svojim stožerom. </p><p>- Evo, to je ono o čemu smo pričali ujutro, budite svjesni da ste jako pogriješili - poručio je Vettel, a iz njegovog stožera nije bilo nikakvog odgovora.</p><p>Sebastian Vettel već dulje vrijeme nije u najboljim odnosima s ljudima oko sebe, njemačkom vozaču na kraju sezone ističe ugovor, pa će njegovo mjesto sljedeće godine u Ferrariju zauzeti Carlos Sainz jr. Ovu utrku nije završio samo Kevin Magnussen (Haas) kojem je to već treće odustajanje u prvih pet utrka sezone.</p>