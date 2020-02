'Redsi' prošli s nikad mlađom ekipom, Haaland srušio rekord

Obećano - ispunjeno. Jurgen Klopp nije vodio Liverpool na ponovljenoj utakmici FA kupa na Anfieldu protiv trećeligaša Shrewsbury Towna, ali su 'redsi' svejedno slavili (1-0) i prošli u daljnju fazu natjecanja.

Najmlađa ekipa u povijesti

Osim što je na klupi umjesto njega bio Neil Critchley, Klopp je i odmorio prvu ekipu te na travnjak poslao mladiće (prosjek momčadi je bio 19 godina i 102 dana) - Liverpoolov U19 i U20 uzrast. Najmlađa je to postava koja je ikada zaigrala za 'redse' u seniorskim natjecanjima. Protiv Aston Ville prije dva mjeseca je bio je prosjek momčadi 19 godina 182 dana, ali i njega je Klopp 'skinuo'.

Domaćini su slavili minimalnim rezultatom 1-0, a i taj je gol zapravo bio autogol.

Branič gostiju Ro-Shaun Williams je u 75. minuti susreta glavom prebacio vlastitog golmana i srušio nade za prolazak svoje momčadi. Liverpool će u osmini finala igrati protiv Chelseaja.

Foto: ANDREW YATES

Haaland opet ruši rekorde

U Njemačkoj - puno više uzbuđenja. Werder Breme bio je bolji od dortmundske Borussije rezultatom 3-2 i tako izborio nastup u četvrtfinalu Kupa.

Selke i Bittencourt pobrinuli su se da Werder do poluvremena ima prednost 2-0, no u drugom dijelu je nadu u Borussiji probudio Erling Haaland - norveško nogometno čudo. Njegov je osmi gol u četiri utakmice pao u 67. minuti susreta i tu statistiku nije imao niti jedan igrač do sada koji je nastupao u Borussijinom dresu.

Milot Rashica je ipak, već tri minute poslije, tresao mrežu na drugoj strani. Gio Reyna postigao je u 78. minuti sjajan gol za daljnja nadanja žuto-crnih, no posljednji sučev zvižduk označio je Werderov prolazak dalje.