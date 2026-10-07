Regionalni mediji pišu o potezu Slavena Bilića nakon susreta: Krenuo je odmah prema sucu...

Španjolska je slavila protiv Hrvatske 2-1 na Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija. 'Vatreni' su poveli golom Ivana Perišića u 17. minuti, no Mikel Merino donio je Španjolskoj preokret pogocima u 61. i 89. minuti. Hrvatska je susret završila s desetoricom jer je Perišić u 80. minuti dobio drugi žuti karton. Regionalni mediji imali su zanimljive naslove o susretu.

- Bilić odmah krenuo prema sucu: Nakon posljednjeg zvižduka tražio je objašnjenja - objavio je SportSport.ba uz dodatak:

- Izbornik Hrvatske Slaven Bilić odmah nakon poraza od Španjolske obratio se belgijskom sucu Eriku Lambrechtsu. Sadržaj razgovora nije poznat, ali nema sumnje da je tema bila kriteriji suđenja i isključenje Ivana Perišića.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Klix.ba fokus je stavio na završnicu utakmice i pogodak koji je odlučio pobjednika.

- Merino utišao Poljud golčinom u 89. minuti, Hrvatska i pored dobre igre izgubila od Španjolske, piše Klix.ba.

Dnevni Avaz u naslovu je izdvojio hrvatsko vodstvo, konačan ishod na Poljudu te rezultat utakmice Engleske i Češke.

- Hrvatska povela pa doživjela novi poraz od Španjolske, Englezi razbili Češku, javlja Dnevni Avaz.

Split: Susret Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Oslobođenje je, uz Merinov pogodak u Splitu, naglasilo i izvedbu Harryja Kanea u susretu na Wembleyju.

- Show Harryja Kanea na Wembleyju, Merino rastužio Hrvatsku na Poljudu, navodi Oslobođenje.