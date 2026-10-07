Španjolska je na Poljudu preokretom pobijedila Hrvatsku 2-1! Regionalni mediji u fokus su stavili situaciju koju je izbornik prokomentirao, a tiče se kraja utakmice i susreta s glavnim belgijskim sucem
Regionalni mediji pišu o potezu Slavena Bilića nakon susreta: Krenuo je odmah prema sucu...
Španjolska je slavila protiv Hrvatske 2-1 na Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija. 'Vatreni' su poveli golom Ivana Perišića u 17. minuti, no Mikel Merino donio je Španjolskoj preokret pogocima u 61. i 89. minuti. Hrvatska je susret završila s desetoricom jer je Perišić u 80. minuti dobio drugi žuti karton. Regionalni mediji imali su zanimljive naslove o susretu.
- Bilić odmah krenuo prema sucu: Nakon posljednjeg zvižduka tražio je objašnjenja - objavio je SportSport.ba uz dodatak:
- Izbornik Hrvatske Slaven Bilić odmah nakon poraza od Španjolske obratio se belgijskom sucu Eriku Lambrechtsu. Sadržaj razgovora nije poznat, ali nema sumnje da je tema bila kriteriji suđenja i isključenje Ivana Perišića.
Klix.ba fokus je stavio na završnicu utakmice i pogodak koji je odlučio pobjednika.
- Merino utišao Poljud golčinom u 89. minuti, Hrvatska i pored dobre igre izgubila od Španjolske, piše Klix.ba.
Dnevni Avaz u naslovu je izdvojio hrvatsko vodstvo, konačan ishod na Poljudu te rezultat utakmice Engleske i Češke.
- Hrvatska povela pa doživjela novi poraz od Španjolske, Englezi razbili Češku, javlja Dnevni Avaz.
Oslobođenje je, uz Merinov pogodak u Splitu, naglasilo i izvedbu Harryja Kanea u susretu na Wembleyju.
- Show Harryja Kanea na Wembleyju, Merino rastužio Hrvatsku na Poljudu, navodi Oslobođenje.
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