Regionalnog prvaka dobit ćemo u luci u Dubrovniku? 'To bi bilo fantastično i reklama za sve...'

Sad nas zabrinjava i ova situacija koja se dogodila u Zadru ako pripremimo sve, a zbog epidemioloških mjera ne budemo mogli sve realizirati. Rekao bih da je 90 posto šanse da sve izvedemo, kaže Jugov direktor Ognjen Kržić

<p>Tu kulisu poznajemo najviše s utakmica lige kakvu nema valjda nitko na svijetu, one Divlje. Dimne zavjese, baklje, more, ljeto, navijači u brodicama uz sam teren... Ma, nešto što je moguće samo u Dubrovniku kada se radi o vaterpolu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Divlja liga u Portu</strong></p><p>Kako vam, međutim, zvuči namjera, već, štoviše, u fazi realizacije, da Dubrovčani u morskoj luci <strong>Porat </strong>prirede još jedan takav spektakl, ali malo ozbiljniji nego je Divlja liga? </p><p>- Upravo provjeravamo koliko je to sve izvedivo jer postoje tehnički uvjeti koje moramo ispoštovati - potvrdio je direktor <strong>Jug AO-a Ognjen Kržić</strong> namjeru da se završni turnir Regionalne lige zakazan za 11. i 12. srpnja u Dubrovniku (Jug, Mladost, Jadran Split, Jadran HN) igra u Portu.</p><p>- Ta pozornica u luci bila bi fantastična, okružena Revelinom, sv. Ivanom... Slika bi otišla u svijet, bila prava reklama za klub, Grad, pa i Hrvatsku. Ma, kažem, fantastično. Imamo gradsku podršku, ali i još dosta vremena jer mi to, realno, možemo sve postaviti u jednom danu.</p><p>Prepreka ima, nemalih, od postavljanja tribina, svlačionica, prostora za novinare i TV kamere, video-zida, možda i rasvjete...</p><p>- Nadamo se da će termini biti takav da neće biti potrebna jer dan je dug. No moramo i dovlačiti plutajuće pontone, razmjestiti brodice... Pitali su nas čega se bojimo, što ako bude loše vrijeme, zapuše olujno jugo. Imamo alternativu, naravno, naš bazen u Gružu. No sada nas zabrinjava i ova situacija koja se dogodila u Zadru ako pripremimo sve, a zbog epidemioloških mjera ne budemo mogli sve realizirati. Rekao bih da je 90 posto šanse da sve izvedemo.</p><p>Navijača, pak, neće moći biti u broju kakav bi bio u Gružu, ne zbog mjera, već zbog nedostatka prostora. Barem onaj službenog kapaciteta.</p><p>- Planiramo postaviti tribine na dvije strane, na njih bi stalo najviše 300 ljudi. No imamo gore zidine, pa i na to računamo.</p><p>Prođe li sve prema planu, bi li Porat bio vaš domaći teren u potencijalnoj finalnoj seriji Prvenstva Hrvatske (starta u srijedu utakmicama Primorja i Jadrana te Solarisa i Mornara)?</p><p>- Za RVL je Upravni odbor donio odluku i odobrio da se završni turnir može igrati u moru. Za Prvenstvo Hrvatske imamo odobrenje za sve utakmice osim finalnih. Nismo išli u detalje, ali vjerojatno se u <strong>Mladosti </strong>nisu složili s time da se igra u moru. No, nema tu razlike što se tiče prednosti jer nije da i mi treniramo u moru. Uvjeti su ipak dosta drugačiji.</p><p>Na primjer?</p><p>- Salinitet je veći, veća je plovnost. Ali moguće je da se dignu valovi, a time i golovi, tu su i morske struje, oči peku više nego u bazenu. Možete se i na ježa ubosti, ha, ha. </p><p>Ali, slika koja će se stvoriti vrijedna je svega, pa i toga...</p>