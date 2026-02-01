Rekao je da će Hrvatska biti najveće razočaranje turnira. Pogledajte što je sad napisao

Svi se sjećate one objave danskog rukometnog stručnjaka, Rasmusa Boysena, koji je prognozirao kako će Hrvatska biti najveće razočaranje ovog Europskog prvenstva. E pa sjeća se i on toga jako dobro, a sada je bilo vrijeme da pogne glavu i prizna svoj poraz. Hrvatska je osvojila borncu, srušen je Island u rukometnom klasiku 34-33 i medalja putuje u Lijepu našu.

Upravo je obajava Boysena na X-u, gdje je naglasio kako vjeruje da Hrvatska nema što tražiti na Euru, bila gorivo našim rukometašima. Zalijepili su to na zid i svaki dan gledali u to podcjenjivanje. I u njima je kuhalo. Nakon poraza od Švedske lomili su naši rukometaši velike protivnike, a u polufinalu nije bilo sreće. Ipak, medaja ide u Hrvatsku.

- Golema, velika izvedba Hrvatske na ovom prvenstvu. Poštovanje i čestitke - napisao je Boysen na X-u nakon pobjede Hrvatske nad Islandom.

Tako je za Hrvatsku završeno još jedno veliko natjecanje s još jednom medaljom. Nije važno što pričaju stručnjaci i što vjeruju neki drugi. Važno je zajedništvo, podrška vlastitih navijača i vjera da je sve moguće. Poharani infekcijama, umorom, užasnim tretmanom od strane EHF-a, naši rukometaši pokazali su da je Hrvatska sam vrh rukometa.