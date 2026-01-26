Obavijesti

U INAT

Rukometaši isprintali objavu insajdera i zalijepili na zid. Sad im svaki dan služi za motivaciju

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Rukometaši isprintali objavu insajdera i zalijepili na zid. Sad im svaki dan služi za motivaciju
Foto: X/screenshot

Ovo je izvor motivacije koji je Hrvatska imala tijekom cijelog Eura. Boysenov tweet prije Eura, u kojem kaže da će Hrvatska biti veliko razočaranje. Hrvati su ga odmah isprintali i zalijepili na zid, otkrio je Flinck

Uoči Europskog rukometnog prvenstva danski novinar i nekadašnji reprezentativac u mlađim selekcijama Rasmus Boysen objavio je svoje favorite za osvajanje naslova. Rukometni insajder, kojeg na društvenim mrežama prate tisuće navijača, jednom je kategorijom posebno okrznuo Hrvatsku.

Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije 01:05
Kadrovi treninga Hrvatske rukometne reprezentacije | Video: Hrvatski rukometni savez

Naime, ne samo da je nije svrstao među kandidate za osvajanje medalje, nego je Hrvatskoj dodijelio i ulogu najvećeg razočaranja turnira. To se, međutim, zasigurno neće dogoditi jer je u Skupini I velikan Španjolska uvjerljivo posljednji, a do prve pobjede došao je tek danas, kada je iznenadio Francusku.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako je sada već izvjesno da Hrvatska neće biti najveće razočaranje prvenstva, očito je da je Boysenova prognoza stigla i do naših reprezentativaca, koji su je iskoristili kao dodatnu motivaciju. Švedski novinar Johan Flinck na X-u je objavio fotografiju Boysenova tweeta, koji se sada isprintan nalazi na zidu prostora u kojem boravi hrvatska reprezentacija.

"Ovo je izvor motivacije koji je Hrvatska imala tijekom cijelog Eura. Boysenov tweet prije Eura, u kojem kaže da će Hrvatska biti veliko razočaranje. Hrvati su ga odmah isprintali i zalijepili na zid u timskoj sobi hotela Euros u Malmöu", objavio je Flinck.

Visoko mišljenje o danskom novinaru nemaju ni stručni komentatori RTL-a.

- Pratim ga i gledam, ali sve njegove analize i procjene me uopće ne zanimaju jer gledam našu reprezentaciju. Bez obzira na prvi krug, imamo se čemu nadati, i to pozitivnim stvarima. Siguran sam da ćemo danas vidjeti pravu Hrvatsku – rekao je bivši reprezentativac Igor Vori u studiju RTL-a uoči utakmice Hrvatske i Islanda, koju su svjetski doprvaci pobijedili 30-29.

Nakon te pobjede Boysen je ipak djelomično revidirao svoje stavove te je pohvalio momčad Dagura Sigurdssona.

"OVO je Hrvatska kakvu volimo gledati! Strast i posvećenost, agresivnost i obrambene kretnje, maksimalna snaga u napadu. Kuzmanović! Navijači. Rukometna nacija, Hrvatska.", napisao je.

