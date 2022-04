'Rekao sam curama da grafit i dijamant imaju isti sastav, no nisu rađeni pod istim tlakom'

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija ostala je u igri za nastup na Euru koje se ovog studenog održava u Sloveniji, Sj. Makedoniji i Crnoj Gori nakon što je slavila protiv Ukrajine sa 26-19 na neutralnom terenu u Grazu.

Pogledajte video: Novi dresovi HRS-a

- Mislim da smo odigrale jako dobru i čvrstu utakmicu. Imali smo problema sa zicerima, međutim to smo uspjeli riješiti u drugom poluvremenu. Napravili smo razliku u zadnjih 15 minuta koju smo uspjeli zadržati do kraja utakmice. Golmanica je bila na nivou i na kraju je završilo s jako dobrom razlikom. Odradile smo pola posla, čeka nas još čvršća utakmica. Nadam se da ćemo skupiti glave i pokušati ovu akciju do kraja, odnosno pobjedom. Nadam se da će dvorana biti puna i da će nas navijači nositi do pobjede - rekla je nakon utakmice Paula Posavec.

U odsustvu Katarine Ježić, kapetansku je traku ponijela golmanica Ivana Kapitanović, koji je svoj posao odradila u skladu sa svojim prezimenom. Imala je fantastična Splićanka čak 17 obrana, a posebno je bila odlična u drugom dijelu, kada se lomila utakmica.

- Mislim da smo ostali mirni cijelu utakmicu. Malo je to bilo emotivno u početku, bilo nam je nekako žao i krivo, ali smo u drugom dijelu igrali i trčale bolje. Bili smo plitki u prvom dijelu, čekali smo ih, nismo ih napadali. U drugom smo dijelu bili agresivniji. Nadam se da ćemo odigrati dva puta kao drugo poluvrijeme ovdje. Nismo se puno veselili jer znamo što nas još čeka. Trebat ćemo još jače 'zapeti' protiv Češke.

Zadovoljan je nakon utakmice bio i izbornik Nenad Šoštarić, koji je svjestan da posao nije gotov. U nedjelju nas čeka utakmica protiv Čehinja u Poreču.

- Imamo još tu jednu utakmica, a ova danas je bila koju moraš pobijediti. Rekli smo da se u teškim utakmica vidi tko su pravi igrači. Ja sam malo karikirao. Rekao sam im da grafit, koji ide u olovku, ima isti sastav kao dijamant. Samo su rađeni pod drugačijim tlakom. Imali smo promašaja u startu, znali smo da Ukrajina nikad neće odustati. Probali su i sa 7 na 6 kad smo se otvorili. Ja mogu samo čestitat svojim curama jer su dale sve od sebe - rekao je Šoštarić pa prokomentirao taktiku:



- Moramo biti agresivno na devet metara, ne dublje od toga jer Ivana je odlično branila pa i ako puknemo negdje, golman to može odlično zatvoriti.

O Čehinjama?

- Od ovog trenutka više ne razmišljam o Ukrajini. Čekamo da se cure istuširaju i krećemo na put za Poreč. Sutra ujutro je odmor, a popodne relaksacijski trening. Prva utakmica je bila li-la. Volio bih da završetak bude isti, ali tijek ne. Imaju izuzetne igračica na nekoliko pozicija. To je vrlo kvalitetna ekipa, koja se korektno razvija. Vjerujemo u sebe, znamo što ta utakmica nosi i idemo na pobjedu.

