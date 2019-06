Rekli mu da ima rak, a sudio je Belupu: 'Uh, stisnuo sam zube'

Jedan od najpoznatijih talijanskih i svjetskih nogometnih sudaca Paolo Silvio Mazzoleni (45) rođen je 12. lipnja u Bergamu. Prije nekoliko dana i službeno je okončao sudačku karijeru.

Uskoro objavljuje i autobiografiju iz koje na vidjelo dana polako izlaze isječci vezani uz Mazzolenijevu uspješnu borbu i pobjedu nad opakom bolešću.

"Sudio sam od 2004. godine. Bila je 2011. kada sam debitirao kao Uefin i Fifin sudac, a 2012. je godina u kojoj sam pobijedio karcinom", piše Mazzoleni.

Foto: Marius Becker/DPA/PIXSELL

"Srijeda, 8. veljače 2012. Neću je zaboraviti dok sam živ. Doslovno sam bio na dnu. Srušio sam se kod kuće. Supruga Diana me podigla i dala mi snagu da nastavim. Tri dana ranije sudio sam Fiorentina - Udinese u Firenci. Dan nakon toga operirali su me u Institutu za tumore u Milanu. Dakle, u nedjelju sudim, u ponedjeljak sam na operacijskom stolu, u srijedu od nemoći padam s nogu...

"Nazvao me šef sudačke organizacije Stefano Braschi i kaže 'Paolo, 'ajde da ti nađem zamjenu barem za narednih mjesec-dva, dok se ne oporaviš'. Odbio sam bolovanje. To je jednostavno bio izbor za normalni život. Tako sam se želio boriti s rakom. Stisnuo sam zube i sve je prošlo dobro. Tri godine poslije supruga je rodila našeg sina, Riccarda. To je bila naša najveća pobjeda i sreća."

Sudio je Mazzoleni te 2012. dvije europske utakmice, a prva nakon što mu je dijagnosticiran karcinom bila je ona Slaven Belupa i Portadowna u kvalifikacijama Europske lige 19. srpnja 2012., kad su "farmaceuti" slavili 6-0.

Foto: Marijan Susenj/PIXSELL

"Još ne znam što ću raditi u sudačkoj mirovini. Ne znam ni hoće li mi sudačka organizacija ponuditi kakav posao. Sigurno me nećete vidjeti kako na televziji komentiram je li bio penal ili ne. Takvih bivših sudaca ima i previše. Imam 45 tetovaža, ali mislim da ću si istetovirati i parove svih 210 utakmica koje sam sudio u Serie A!", stoji, među ostalim, u Mazzolenijevoj autobiografiji.

Utakmica Slaven Belupa nije jedina poveznica Mazzolenija s hrvatskim nogometom. Bio je, naime, četvrti sudac u utakmici hrvatske nogometne reprezentacije i Islanda u studenom 2016. u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. "Vatreni" su tada pred praznim tribinama pobijedili 2-0 golovima Marcela Brozovića, a Mazzolenijev kolega Gianluca Rocchi isključio je u sudačkoj nadoknadi Ivana Perišića.