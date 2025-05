Rendulić: Hajduk nema šanse za naslov, a Carević će sigurno u jednom trenu preuzeti 'bijele'

Hajduk je u Velikoj Gorici remizirao s domaćinom 1-1 i time se praktički oprostio od borbe za naslov. Samo ih matematika još drži u igri. Dva kola prije kraja zaostaju pet bodova za Rijekom i četiri za Dinamom. Za naslov im treba pobjeda protiv Rijeke na Poljudu, uz uvjet da Dinamo izgubi na Maksimiru protiv Lokomotive. U posljednjem kolu također moraju oba izravna konkurenta izgubiti, a Hajduk pobijediti. To bi značilo da bi Hajduk prvi put nakon ožujka povezao dvije pobjede.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:41 Sažetak Gorica - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Stanje u Hajduku komentirao je i Krunoslav Rendulić, bivši trener Gorice.

- Čini se da Hajduk polako gubi dah. Nedjeljnim remijem utrka se svela na Rijeku i Dinamo. I jedni i drugi vide svoju šansu, prognoze su nezahvalne. Šibenik je ispustio priliku protiv Gorice kod kuće, ali s obzirom na sve što im se događalo, izgledaju jako dobro i treba odati priznanje igračima i treneru Rajku Vidoviću. U uvjetima u kojima rade nije lako ostati konkurentan. Bili su jako dobri, možda čak i bliži pobjedi od Rijeke - rekao je u HRT-ovoj emisiji Stadion.

'Carević će sigurno postati trener Hajduka'

Goricu je preporodio Mario Carević. U posljednjih deset kola imaju samo dva poraza, uz četiri pobjede i isto toliko remija. Rendulić, koji je i sam vodio Goricu, vidi bivšeg igrača Hajduka, a danas trenera Velikogoričana, kao budućeg trenera “bilih”.

- Carević će sigurno u nekom trenutku postati trener Hajduka, to je prirodan put. Gorica igra dobro, ima dobru igru, Carević već ima i iskustva te čini momčad boljom - smatra Rendulić.

Gorica i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Najavio je i Jadranski derbi između Hajduka i Rijeke, koji se igra u nedjelju.

- Nema sumnje da će Hajduk dati sve da pobijedi Rijeku. To je derbi, igrači će biti motivirani, a hoće li uspjeti, to ćemo vidjeti. Rivalitet je poznat i uvijek su to posebne utakmice. Sigurno će i jedni i drugi dati sve od sebe da pobijede.

'Nikad ne bih odmarao pola momčadi'

Stručni komentator HRT-a pohvalio je i Dinamo, koji je suvereno pregazio Slaven (5-0) na Maksimiru.

- Činilo mi se da gledam Dinamo u Europi, sve golove zabio je iz tranzicije. Slaven je na Maksimir došao otvorenog garda, a prvi gol ga je presjekao i usmjerio utakmicu. Nikada ne bih odmarao šest igrača zbog onoga što slijedi, time pokazujete da vam utakmica nije bitna, a ta se atmosfera prenosi na igrače i teren, pa ovako stradate. Nije dobro izgubiti ovako visoko, ali nema sumnje da će dati sve od sebe i pokušati osvojiti Kup.

Slaven u srijedu igra prvu od dvije utakmice finala Kupa.

- Igraju se dvije utakmice, što je možda nepovoljno za Slaven, no to ne mora ništa značiti. Možda je čak blaga prednost na njihovoj strani jer će se Rijeka boriti za naslov. Dinamo je u dobrom nizu, nije lako zabiti pet pogodaka bilo kome. Igraju fenomenalno, nije bilo slabog pojedinca, a posebno bih istaknuo Stojkovića, Sučića i Kulenovića. Svi oni koji navijaju za Dinamo, sada će prvi put navijati za Hajduk protiv Rijeke - zaključio je Rendulić.