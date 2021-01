Kakav dan za hrvatsko skijanje! Čak četiri hrvatska skijaša izborila su plasman u drugu vožnju, a Samuel Kolega osvojio je prve bodove u karijeri u Svjetskom kupu.

Kakav dan na Sljemenu. Filip Zubčić završio je na petom mjestu, što mu je najbolji slalomski rezultat karijere. A upravo je na Sljemenu držao najbolji rezultat u slalomu, 15. mjesto. Matej Vidović završio je 12., Samuel Kolega 15., a Istok Rodeš 23. Ovo je najbolji momčadski rezultat naših u jednoj utrci Svjetskog kupa. Imali smo prije dvije godine u Kranjskoj Gori četvoricu s bodovima, ali bili su 18., 22., 23. i 24.

- Zadovoljan sam, ovo su mi prvi bodovi. Druga vožnja je bila solidna, nije bila ibaš edalna, kako sam zamišljao. Ovo je veliki momčadski uspjeh u individualnom sportu. Kasnije je staza popustila, tako da sam imao sreće da sam startao prvi u drugoj vožnji - rekao je Samuel Kolega.

Sretan je bio i Matej. Uostalom, kako i ne bi jer mu je ovo najbolji slalomski rezultat. Dosad mu je najbolji plasman u slalomu bilo 15. mjestu, takđer na Sljemenu, 6. siječnja 2019.

- Istok i ja pokazali smo da se može i s visokim brojem. Kad pogledate koliko je Austrijanaca, nas bi se dalo nabrojati na prste jedne ruke, ovo je jako veliki rezultat. Sad idemo dalje, tata i ja putujemo u Adelboden i nadam se da ćemo biti bolji, rekao je Vidović.

Muška slalomska utrka na Sljemenu uglavnom je rezervirana za blagdan Sveta tri kralja, 6. siječnja. Kupovanje ulaznica, ili u nas popularnije ‘žicanje’, organizirani prijevozi, posebne javne linije, mnoštvo radnika i volontera uz još više publike te jedna od, kako su i skijaši isticali, staza na kojima su najbolje prihvaćeni. Navijalo se za sve, a kad su se spuštali hrvatski skijaši tu je ‘gorjelo’ - zapalila se i pokoja bengalka, pjevalo se i navijalo i više nikome nije bilo hladno.

Ove godine od toga svega - ništa. Na putu do Sljemena kao da se ništa ne događa, obična vožnja do popularnog Krumpirišta uz jedno zaustavljanje kako bi se pokazala novinarska akreditacija, to je prije par godina bilo gotovo nezamislivo. A na Sljemenu kao da je rana jesen, zrake sunca probijaju se kroz granje, a snijega - ni na vidiku.Jedini snijeg je onaj na stazi i taj je napravljen popularnim topovima kako bi se skijaši mogli natjecati na Sljemenu.

U ciljnoj ravnini stotinjak ljudi, uglavnom organizatori i nekoliko novinara te timovi skijaša, od prepoznatljive atmosfere ništa osim pokojeg pljeska i povika iz tima i dosjetljivih doskočica dinamičnog dvojca koji je pokušavao koliko toliko podsjetiti na neke bolje dane. Interesantno, više je ljudi bilo na samoj stazi nego oko nje, toplo vrijeme, snijeg se topi, a već je na ženskoj utrci bilo dosta problema.

Prva osmorica skijaša prošla su stazu, a lagano je počeo padati snijeg te straha od mogućeg propadanja staze više nije bilo jer je počeo pojačavati. S brojem 16 krenuo je Zubčić i skijao nevjerojatno, praktički do ciljne ravnine, gdje su ga uhvatili problemi, ali je nakon prve vožnje na kraju bio odličan deseti.

A što bi tek bilo da su kraj staze bili bučni navijači, znamo da bi to Filipu, ali i dečkima dalo još samo veći vjetar u leđa. Nasmiješen je bio Zubo, a nasmiješeni su bili ihrvatski skijaši jer su svi izborili drugi lauf! Ponovila se Kranjska gora iz 2019. kad smo u drugoj vožnji imali četiri skijaša. Zubčić, Rodeš, Kolega, Vidović, kako bi se slavilo na Sljemenu.

Ali godina je takva, sportski se događaji održavaju bez gledatelja, odnosno u ovom slučaju na stazi kraj koje nema gledatelja. Prava šteta jet bio bi ovo dan za pamćenje kako hrvatskim skijašima, tako i navijačima, a posebice onim najmanjima kojima je dolazak na Sljeme pravi doživljaj.

Možemo se samo nadati boljemu i tome kako će možda već iduće godine gledatelji moći istinski uživati ne samo u uspjesima naših skijaša već i u samoj mogućnosti dolaska na Sljeme i druženja koje svake godine obilježava ovu utrku. A do tada, našim skijašima možemo zapljeskati.samo - ispred televizora.