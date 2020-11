Reprezentativni kandidat? Ivicu su kao klinca primijetili iz Intera

Hvala Bogu, golman nešto mora i obraniti, nasmijao se Ivušić nakon prve obrane penala u karijeri koja je Osijeku sačuvala bod na Poljudu. Jedinica "bijelo-plavih" do Slavonije je stigla preko Rijeke, Milana, Pule i Pireja

<p>Jedan je od najperspektivnijih hrvatskih golmana, a u subotu je na Poljudu pokazao kako psihološkim ratom možeš izbaciti protivničkog igrača prilikom izvođenja penala, "ući mu u glavu" i skinuti penal u posljednjoj sekundi.</p><p>Potez <strong>Ivice Ivušića</strong> (25) spasio je <strong>Osječanima</strong> bod protiv <strong>Hajduka</strong> na Poljudu (1-1) obranivši udarac Bassela Jradija nakon što je dugo stajao na crti peterca, držao loptu u nogama i zbog toga dobio žuti karton.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zlatno-crni dres Osijeka</strong></p><p>- Stvarno smo odlično ušli u utakmicu, radili smo na terenu sve što je šef tražio. Nažalost, nismo uspjeli zabiti još koji gol. Stvarno smo imali izgledne šanse, ali što je, tu je. Svakom po bod i dobro - rekao je Ivušić nakon utakmice.</p><p>Riječanin je kao dijete s 14 godina s Kantride otišao u milanski Inter koji ga je doveo u nogometnu školu, a prošao je sve mlađe kategorije hrvatske reprezentacije od 15 do 20 godina. Još čeka prvi poziv <strong>Zlatka Dalića</strong>, a s Osijekom je nastavio niz neporaženosti koji traje sedam utakmica.</p><p>- Imali smo stvarno konkretnije šanse kroz cijelu utakmicu. Oni su nam stvarali malo više problema u drugom poluvremenu nego u prvom, ali nije to bilo nešto posebno. Stvarno smo sveli na minimum sve njihove prilike i možemo reći da smo odigrali odličnu utakmicu. Stvarno su svi bili na nivou - rekao je Ivušić.</p><p><strong>Ramón Miérez</strong> doveo je Osječane u vodstvo u 23. minuti lijepim udarcem glavom, a u 55. je, možda još ljepšim udarcem nogom, izjednačio <strong>David Čolina</strong>. Ivušiću je obrana penala protiv Hajduka, zanimljivo, bila prva u karijeri prema podacima Transfermarkta, iz 17. pokušaja.</p><p>- Ovo je bila treća utakmica u sedam dana, vjerojatno se to malo i osjeti. Mislim, nema nikakvih alibija. Bez obzira na to, dečki su stvarno dali sve od sebe, svatko je dao 100 posto i nema se kome što zamjeriti - rekao je Ivušić pa se osvrnuo na samu završnicu u kojoj je <strong>Dion Drena Beljo</strong> skrivio penal zbog igranja rukom, a on ga onda obranio:</p><p>- Ma Beljo nije to mogao izbjeći, nije stigao reagirati, njemu se ništa ne može zamjeriti. Penal sam obranio, hvala Bogu, golman nešto mora i obraniti, haha. Zadovoljni smo svi bodom i to je to.</p><p>Inter je Ivušića slao na posudbe u niželigaše Seregno i Prato, a 2015. debitirao je u HNL-u za Istru 1961. Izborio se tamo za status prvog golmana, a onda je početkom 2018. preselio u Olympiacos. Grci mu, međutim, nisu dali pravu priliku i u ljeto iste godine prelazi u Osijek, gdje je izrastao u jednog od najboljih golmana HNL-a.</p>