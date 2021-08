Jadranska obala hrvatski je biser svjetskog glasa koji svake godine privlači sve više poznatih faca.

Hrvatskoj nije mogao odoljeti Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer je prošle godine na otoku Šipanu jeo punjene paprike, na malom Lošinju uživao je Roger Federer, no nitko nije zaokupio pažnju cijele javnosti kao Njegovo visočanstvo.

Prvo je sletio u Split, posjetio Prokljansko jezero pa se vozikao s jet skijem kod Šibenika, obišao i Trogir. Hrvatska je ovih dana glavna destinacija najvećeg košarkaša u povijesti. Veliki Michael Jordan (58) posljednjih nekoliko dana krstari Dalmacijom, a ovu za posjed je odabrao Hvar. Mike se usidrio s jahtom O'Pari pa otišao isprobati hrvatske specijalitete. I nije morao puno šetati jer odmah iznad luke nalazi se poznati restoran Gariful koji je samo za bogatu klijentelu.

Riječ je o restoranu koji nije za prosječan novčanik jer jela koštaju oko 1000 kn, no Jordanu to nije nikakav problem jer se njegovo bogatstvo procjenjuje na 1,5 milijuna dolara. Uživao je legendarni košarkaš Bullsa u društvu na terasi restorana, a znatiželjnici su svako malo zastajkivali kako bi mu mahnuli. Bio je izuzetno raspoložen pa je i on tu i tamo mahnuo prolaznicima. No, mnoge zanima što je to Jordan nosio u starom i derutnom koferu?

Ovaj poznati restoran neizbježno je obitavalište za estradne i glumačke zvijezde, a prije Jordana su ga posjetile i brojne sportske zvijezde.

Česti gost ovog restorana je najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović, a restoran se pohvalio kako ih je nedavno posjetio i košarkaš Clippersa Ivica Zubac.

Prošle godine je Dalmacijom krstario legendarni Magic Johnson pa se došao okrijepiti u Gariful uz brojne specijalitete od jastoga.

Hvar i ovaj elitni restoran nije zaobišao niti višestruki svjetski boksački prvak Canelo Alvarez čije se bogatstvo procjenjuje na 140 milijuna dolara.

Legendarni talijanski motociklist i deveterostruki svjetski prvak Valentino Rossi gotovo svake godine dođe iz susjedne Italije i uživa u bogatstvu koje nudi hrvatska priroda, a uz to i gušta i u hrvatskim jelima.

U specijalitetima ovog restorana uživali su i golman Atletico Madrida Jan Oblak koji je na Hvar došao u društvu Ive Grbića, Ivo Grbić, engleski reprezentativac Jude Bellingham, legendarni Španjolac Joseba Etxeberria, Dani Olmo...

