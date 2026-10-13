Revolucija u rukometu: Finale SP-a na staklenoj LED podlozi?

Njemački organizatori Svjetskog prvenstva u rukometu 2027. žele da se finalna utakmica održi na staklenoj površini s LED rasvjetom, što bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte, prenose njemački mediji. Nova površina za igru ​​u Kölnu omogućila bi organizatorima inovativan i spektakularan pristup korištenju moderne vizualne tehnologije prije utakmice i na poluvremenu.

- Ne želim sada previše otkrivati. Nadam se da ćemo uskoro donijeti konačnu odluku - rekao je izvršni direktor Njemačkog rukometnog saveza Mark Schober, u podcastu Kreis.

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Dodaje da je odluka još pod znakom pitanja zbog troškova, a bit će potrebne i neke organizacijske promjene.

- Ako se odlučimo za ovo, koristit ćemo ovu tehnologiju na završnom vikendu.

Dodao je kako novac ne bi trebao biti problem, jer je do sada prodano toliko ulaznica za Svjetsko prvenstvo da već ostvaruju profit. Futuristička podna površina već je ove godine privukla veliku pozornost na završnom turniru Njemačkog rukometnog kupa, čiji je domaćin također bila dvorana u Kolnu.

Milijuni LED točaka sjaje ispod posebno razvijene staklene površine, pretvarajući teren u divovski digitalni ekran. Osim oznaka terena, mogu se prikazivati ​​i logotipi momčadi, reklame, statistički podaci i složene animacije. U Hrvatskoj se slična podloga koristila u povodu memorijalne utakmice za Dražena Petrovića u Areni Zagreb u rujnu 2024.

ARHIVA - 2024. Zagreb: Memorijalna utakmica u sjećanje na Dražena Petrovića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mišljenja među igračima bila su podijeljena nakon premijerne upotrebe neobične podne površine na Njemačkom kupu, ali svi se slažu da je novost veliki dobitak za gledatelje jer je to nova prilika za promociju rukometa.