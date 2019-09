Reyes nije jurio 237 km na sat: Borio se svim svojim snagama

Na dan finala Lige prvaka između Liverpoola i Tottenhama (2-0) u Madridu svijet je potresla pogibija bivšega španjolskog reprezentativca Joséa Antonija Reyesa (35) u prometnoj nesreći na autocesti u blizini Seville.

Prema prvim izvješćima nakon istrage, njegov Mercedes Brabus S550 od 550 konjskih snaga jurio je 237 kilometara na sat na cesti između Seville i Utrere, izgubio je kontrolu, udario u nekoliko blokova s desne strane, prevrnuo se nekoliko puta i zapalio. Kao razlog nesreće navodilo se pucanje gume na jednom kotaču zbog neadekvatnog tlaka.

No lokalni radio Antena 3 objavio je u utorak nove detalje nesreće koji opovrgavaju prvotne navode. Prema njihovu izvješću, igrač nije je vozio dvostruko sporije, između 111 i 128 kilometara na sat, što je bilo u granicama dopuštenoga, ali da se nije mogao spasiti.

- Bio je iskusan za volanom i pokušao je izbjeći nesreću svim svojim snagama, ali to je bilo nemoguće - rekla je stručnjakinja Myriam Moya.

Uz Reyesa, u automobilu su bili i njegovi rođaci Jonathan Reyes, koji je također poginuo, i Juan Manuel Calderón, koji je preživio, ali je zadobio opekline na dvije trećine tijela.

Bivši golman Valencije i španjolske reprezentacije Santiago Cañizares (49) nakon objave detalja osudio je javnost jer ga promiče kao heroja.

"Neprilagođena brzina je neodgovoran stav. U nesreći je bilo više žrtava osim vozača. Reyes ne zaslužuje počast kao da je bio heroj. Ali to ne znači da ne žalim zbog onog što se dogodilo i da se ne molim za njihove duše", napisao je tad na Twitteru.

Circular con exceso de velocidad es una actitud reprochable En el accidente ha habido víctimas además del conductor Reyes no merece un homenaje como si fuera un héroe Pero eso no quita que lamente lo ocurrido y que rece por sus almas Lo intolerable lo encuentro en quien se alegra

No u utorak je osjetio potrebu dodatno pojasniti svoj istup.

"Nakon što smo saznali detalje i mišljenja o tragičnoj smrti Joséa Antonija Reyesa, zbog koje sam dobio uvrede na društvenim mrežama, otvaram ovu raspravu teška srca. Prije svega, najdublje žalim zbog tragedije koja je stajala života fenomenalnog suigrača i sjajnog nogometaša kakav je bio José Antonio Reyes. A postoje ljudi koji sumnjaju u to", napisao je Cañizares između ostalog.

"Kad sam rekao da nije zaslužio počast, očito nisam mislio na njegovu nogometnu karijeru. Kako to nije bilo jasno, objasnio sam u drugom tvitu. Ali neki su mediji već imali drugi naslov..."

Foto: Sevilla FC

"Na vrijeme kočenja utječu tlak u gumama, temperatura gume, model i stanje gume i ovjesa, temperatura kočione tekućine, stanje i model jastuka, diskova i sustava kočenja, temperatura, karakteristika i osobitosti asfalta, tlak pod kojim se aktivira kočnica, karoserija i aerodinamika vozila, težina vozila..."

"Tu se zaustavljam i dolazim do sljedećeg zaključka:

Jako je teško, iznimno teško i ima toliko prostora za pogrešku, da netko odredi točnu brzinu. Ne vjerujem ni u jednu verziju. Ni službeno ni onu koju ne poznajemo, a to je sad i malo važno.

Kakvu god hipotezu postavili, neće nam vratiti divnu osobu poput Joséa Antonija. Da se vratim na početak, razboritost nije loš suputnik i onaj tko se raduje tuđoj smrti jako je zloban."

Llegando en mi opinión a la siguiente conclusión:

Es muy difícil, extremadamente difícil, y con un margen de error grande; que alguien determine la velocidad.

Con lo cual NO me creo ninguna versión.. ni oficial que la desconocemos, ni particular.

Y además creo que ya importa poco