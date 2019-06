Reyes vozio 200 kilometara na sat, automobil potpuno izgorio

José Antonio Reyes (35), poznati španjolski nogometaš, poginuo je u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu prijepodne dogodila na cesti između Seville i Utrere, rodnog mjesta preminulog nogometaša.

Bivši igrač Seville, Arsenala, Real Madrida, Atlética i Espanyola, među ostalim klubovima, sletio je s ceste na autocesti A-376 oko 11:40 sa svojim Mercedes Brabusom S550, automobilom koji ima 380 konjskih snaga, javlja Diario As. Vraćao se iz grada Almendraleje, gdje je imao trening s momčadi Extremadure.

Prvi rezultati istrage kažu kako je Reyes vozio više od 200 kilometara na sat! Udario je u nekoliko blokova desno od ceste, nakon čega se prevrnuo nekoliko puta. Automobil u kojem su bili i igračevi rođaci, Jonathan Reyes i Juan Manuel Calderón, odmah se zapalio.

Foto: STRINGER

Foto: STRINGER

Foto: STRINGER

>>> Upozorenje: video može biti uznemirujuć (izvor: Antena3).

José Antonio i Jonathan preminuli su na mjestu nesreće, a Calderón se uspio izvući iz gorućeg auta sa 60 posto opeklina. Iako su prve informacije govorile da je podlegao ozljedama, preživio je. Prebacili su ga u bolnicu u Sevilli gdje mu je stanje vrlo ozbiljno.

Gradsko vijeće Utrere proglasilo je dva dana žalosti pa će sve zastave biti spuštene na pola koplja.

- Zaprepašten sam ovom tužnom viješću. Nestao je život osobe koja je bila mlada i imala obitelj - rekao je gradonačelnik Utrere José María Villalobos.

>>> Upozorenje: video može biti uznemirujuć (izvor: Antena3).

José Castro, predsjednik Seville, rekao je kako će u subotu lijes s tijelom preminulog nogometaša biti izložen u nedjelju na stadionu Sánchez Pizjuán od 16 do 21 sat za svakoga tko mu želi odati posljednju počast.

Sućut je, među ostalima, izrazio i Hrvatski nogometni savez.

Croatian Football Federation would like to express condolences to @SevillaFC, @rfef and the entire Spanish football #family regarding the tragic loss of Jose Antonio Reyes. May he rest in peace. pic.twitter.com/KkO7Oqrlne