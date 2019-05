Ribery odlazi: 'Vratit ću se, a najviše me boli Chelsea 2012.'

Franck Ribery prošlog je tjedna otkrio kako će napustiti Bayern nakon 12 godina u klubu, a neke opcije već ima:

- Puno se toga dogodilo, nije ovo bila laka odluka, no to je život. Imam neke opcije, no suviše je rano da bismo govorili o tome što će se dogoditi sljedeće sezone - rekao je Ribery pa nastavio:

- Nečega će sigurno biti, igrat ću još jednu ili dvije godine pa se vratiti u München.

S klupskim čelnicima razgovor je naposljetku bio ugodan, Ribery je oduvijek imao dobar odnos s njima kaže, a najbolja godina bila mu je 2013., kada je Bayern osvojio trostruku krunu, u prvenstvu imao čak 91 bod, a nakon te sezone klub je napustio Jupp Heynckes koji mu je bio najdraži trener:

- Ta godina bila je kao iz snova, a što se tiče trenera svi znaju da je bilo puno dobrih, ali jedna je osoba bila jako važna: Jupp - rekao je Ribery pa otkrio koja mu je utakmica najbolnija:

- Finale 2012. protiv Chelseaja. Bili smo drugi u prvenstvu, izgubili u Kupu i finalu Lige prvaka, a posebno je užasno bilo jer smo dominirali tom utakmicom - zaključio je Francuz.

Ribery (36) u Bayernu je od 2007. godine. Za klub je nastupio u 422 utakmice, a zabio je fantastična 123 gola uz 183 asistencije.