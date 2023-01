Richarlison: Poraz od Hrvatske bolniji je od smrti člana obitelji

Brazilci su došli na Svjetsko prvenstvo u Katru kao najveći favoriti, plesali su nakon pobjeda i postignutih golova, no kad su naišli na Hrvate suznih su očiju otišli s terena. A da taj poraz itekako još uvijek itekako boli, otkrio je suigrač našeg Ivana Perišića, Richarlison.

- Bio je to udarac. Mislim da je to gore nego izgubiti člana obitelji(!?). Bilo je teško oporaviti se. I dan danas, kada gledam snimke na društvenim mrežama, to me rastuži. Ali moramo dalje. Još sam mlad, mislim da imam još jedno ili dva svjetska prvenstva. Nastavit ću predano raditi kako bi stvari krenule teći, golovi počeli dolaziti, to je ono što znam raditi na terenu - rekao je napadač Tottenhama za ESPN.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Richarlison je bio jedan od boljih brazilskih igrača na SP-u, a onaj krasan gol Srbiji proglašen je najboljim golom turnira. Međutim, to mu previše ne znači.

- Cilj je bio da postanemo prvaci. Da, postigao sam prekrasan gol, ali mislim da taj pogodak nije bio moj cilj. Mi smo tamo otišli po trofej. Ali da, sretan sam što sam ga postigao - zaključio je.

Pitanje je kako je njegova obitelj reagirala na ovakve izjave, no to mu očito nije ni bitno...

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

