Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRENER CELJA

Riera uoči Rijeke: 'Dolazimo pobijediti na Rujevicu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Riera uoči Rijeke: 'Dolazimo pobijediti na Rujevicu...'
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

Za svaku utakmicu imamo pripremljen plan kako se ponašati na terenu i na nama je da se držimo tog dogovora, rekao je trener Celja

U niti jednoj europskoj utakmici se nismo osjećali inferiorno pa će vjerujemo tako biti i kod Rijeke, rekao je španjolski strateg Albert Riera, trener nogometaša slovenskog Celja koje u četvrtak gostuje na Rujevici.

Pokretanje videa...

Rijeka-Vukovar 3:1 02:00
Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Ogled petog kola Konferencijske lige igra se u četvrtak s početkom u 21 sat, a Celje taj susret dočekuje na trećem mjestu ljestvice. Celje je dosad ostvarilo tri pobjede uz jedan poraz, dok je Rijeka dosta niže na ljestvici, na 24. mjestu. Hrvatski prvak je dosad jednom pobijedio, dva puta remizirao i jednom izgubio.

Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a
Susret Rijeke i Vukovara 1991 u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Nije uopće važno tko je favorit u tom susretu. U Rijeku dolazimo pobijediti i vjerujemo u osvajanje tri boda. Glavni plan je na minimum svesti broj pogrešaka - rekao je trener Celja Riera čiji je jedan od glavnih aduta hrvatski napadač Franko Kovačević.

Shamrock Rovers v Celje - UEFA Conference League - League Stage - Tallaght Stadium
Foto: Brian Lawless/PRESS ASSOCIATION

- Igrat ćemo bez Hrke i Karničnika koji su nam vrlo važni igrači, ali znam da ću pronaći kvalitetne zamjene za njih. Za svaku utakmicu imamo pripremljen plan kako se ponašati na terenu i na nama je da se držimo tog dogovora. Rijeka ima različite taktičke formacije i bit će, također, jako važno da se tijekom samog susreta prilagodimo i mijenjamo se. To je moj dio posla. Treći smo na ljestvici, ali o tome uopće ne razmišljamo, niti mislimo da smo bilo što osigurali. Dvoboj počinje s 0-0, samo nas interesira tih 90 minuta i da kraj dočekamo kao pobjednici - zaključio je Riera.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom
Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'
NAJVEĆI TRENUTAK KARIJERE

Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'

Luka Modrić otkriva kako je saznao da je osvojio Zlatnu loptu, dok je mislio da će nagradu uzeti Messi ili Ronaldo. Njegova nevjerojatna sezona s Realom i reprezentacijom očarala je sve
DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!
DAO JE RIJEČ

DOZNAJEMO Talijani su poslali ponudu Livakoviću, on poručio: Hvala, ali želim samo Dinamo!

Kao što su prva pisala 24sata, hrvatska reprezentativna 'jedinica' sve je dogovorila s Dinamom, odnosno dala riječ Zvonimiru Bobanu da će se vratiti u klub u kojem je bio kapetan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025