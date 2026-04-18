Riječani mogu biti zadovoljni 'generalkom' za finale Kupa, a Sanchez je dobio novog aduta
DINAMO - RIJEKA 2-2: Iako je Rijeka zabila oba gola s bijele točke, prvak je pošteno namučio 'modre' u gostima, i to bez najboljeg igrača Tonija Fruka
U derbiju 30. kola Hrvatske nogometne lige, Dinamo i Rijeka podijelili su bodove na Maksimiru (2-2). Dvostruki strijelac za aktualnog prvaka bio je Tiago Dantas, koji je oba puta bio precizan s bijele točke. Iako na prvi pogled derbi između Dinama i Rijeke nije pružio uzbuđenje kao prethodnih godina, kada su njihovi međusobni okršaji odlučivali prvenstvo, motivacije nije nedostajalo na obje strane.