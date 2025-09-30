Podloga na kojoj igraju je specifična, a sam teren je često na udaru vjetra na koji su oni naviknutiji, ali nema opravdanja za nas jer se moramo nametnuti. Jedini cilj su tri boda, rekao je trener Rijeke
Riječani najavili Europu: Otkad sam ovdje trebali smo imati sve pobjede po svim parametrima
Nije ovo početak sezone kakvom su se nadali Riječani. Na pobjedu čekaju od 21. kolovoza kad su bili bolji od Paoka (1-0), naravno u ovu računicu nismo stavili pobjedu protiv niželigaša Maksimira u Kupu, a sad im slijedi prva utakmica grupne faze Konferencijske lige protiv Noaha u Erevanu u Armeniji.
Put od 3246 kilometara je pred njima, a s druge strane će im stajati hrvatski strateg Sandro Perković uz krilne napadače Marina Jakoliša i Alena Grgića.
- Igraju 4-3-3, opasna su momčad koja kombinira posjed s okomitom igrom. Podloga na kojoj igraju je specifična, a sam teren je često na udaru vjetra na koji su oni naviknutiji, ali nema opravdanja za nas jer se moramo nametnuti. Jedini cilj su tri boda - rekao je pa nastavio:
- Optimistični smo jer vjerujemo u ono što radimo i znamo da će nam se vratiti. Kažemo si istinu između sebe i idemo dalje. Nemamo vremena raditi u miru kao da smo u pripremama, analiziramo gdje smo pogriješili, ali ne da bi upirali prstom u nekoga, već da se te greške isprave.
Zbog crvenog kartona nema Ante Majstorovića, a problema s ozljedama imaju Duje Čop, Gabriel Rukavina i Damir Kreilach pa su oni pod upitnikom.
- U svim utakmicama otkad sam ovdje trebali smo imati pobjede po svim parametrima, a drago mi je čuti i vidjeti da igrači vjeruju u ono što radimo. Pitanje je trenutka kad će nas nagraditi i s malo sreće. Moramo biti efikasniji u Erevanu i obrambeno čvrsti.
Nakon dvostruke krune prošle sezone, situacija u klubu je specifična s obzirom na sadašnje rezultate.
- Isti su igrači tu od prošle sezone, ali u ovu su ušli drugačije. Moraju shvatiti da moraju imati još izraženiji motiv i raditi još jače. Lakše je postati pobjednik nego to potvrđivati iz sezone u sezonu. Na dobrom smo putu - rekao je Španjolac.
Imat će Riječani u Armeniji i podršku navijača, a utakmica je na rasporedu u četvrtak, 2. listopada, s početkom u 18 sati i 45 minuta.
