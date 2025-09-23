Riječka noćna mora na početku sezone: Otkako je lige 10, samo jedanput su imali lošiji učinak

Prošla sezona za Rijeku je bila kao iz bajke. A kad smo već kod književnih vrsta, ovo što se danas događa na Rujevici je kao tragedija.

Hrvatski prvak izborio je Konferencijsku ligu, što je bio cilj za novu sezonu, ali u HNL-u je podbacio. Posebno bolan udarac, a možda i najbolniji ove sezone, zadao mu je posljednjeplasirani Vukovar, koji je senzacionalno slavio u sedmom kolu 3-2 i došao na samo bod zaostatka. U krizu ih je uveo Radomir Đalović, a još dublje ih zakopao Victor Sanchez, koji još nije uspio "kliknuti" s momčadi.

Rijeka nakon sedam kola ima pobjedu, tri remija i tri poraza, sakupila je samo šest bodova, što joj je donijelo deveto mjesto na ljestvici, a otkad je lige 10, koja je uvedena prije 12 godina, samo je jedanput imala lošiji učinak na otvaranju prvenstva. Bilo je to u onoj turbulentnoj sezoni 2021/22., kad su je vodila čak četiri trenera, a nakon sedam kola bila je zacementirana za dno s pet bodova. Imala je jednu pobjedu, dva remija i četiri poraza.

Hrvatski prvak zaostaje za Dinamom deset bodova, a vjerojatnost da će obraniti titulu svedena je na samo jedan posto. Iako je tek došao, Sanchezu se već trese klupa, još ne zna za pobjedu u HNL-u.

- Platili smo za pogreške koje smo napravili. Trebali smo zabiti više od dva gola, a primili smo tri gola iz tri šanse - rekao je Španjolac.

Kako je moguće da je Rijeka toliko potonula u svega nekoliko mjeseci, a ostala je tek bez dvojice važnih igrača, Lindona Selahija i Naisa Djouahre, dok su stigla čak desetorica igrača?

Toni Fruk, koji nije svemoguć, pao je u formi, a o njemu ovisi igra cijele momčadi koja djeluje bezidejno, bezvoljno i bez energije. Može to biti jedan od razloga, ali u tome slučaju, od drugih se očekuje da preuzmu odgovornost i pokažu da su spremni preuzeti dio tereta na sebe i sposobni nositi momčad. Ili jednostavno nisu, uvijek je lakše se skrivati iza nekoga...

Jesu li igrači olako shvatili prvenstvo nakon prošlosezonske dvostruke krune, pomislili da će se lagano šetati prvenstvom, što je itekako moguće obzirom na njihov govor tijela, pa se to odrazilo na rezultate, morat će otkriti i pokušati ispraviti greške novi trener pred kojim je gomila posla.