Riječani se okupili, Sopić jasno poručio: Treba nam širi kadar!

Početak sezone bio je iznad svih očekivanja. Sergej Jakirović posložio je momčad satkanu od iskustva i nogometnog biserja pa ju u ruke predao Željku Sopiću. Ni navijači Rijeke u početku nisu bili svjesni kakvu talentiranu i moćnu momčad imaju. Malo po malo, iskristalizirali su se biseri poput Tonija Fruka i Marca Pašalića, a kao šlag za kraj ljeta stigao je Marko Pjaca.

Pokretanje videa ... sažetak rijeka rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Rijeka je jesenski dio sezone završila na drugom mjestu i s pravom se nakon polovice prvenstva sanja drugi naslov prvaka u svojoj povijesti. Doduše, Hajduk i Dinamo bolje kotiraju, još dodatno će se ojačati uoči konačnog boja za titulu, no nešto će se pitati i Riječane. Naravno, prvo je najbitnije po trenera Sopića da svi ostanu na okupu, no obzirom na veliki interes za pojedine igrače, to će biti teška misija, pogotovo znajući da klub s Kvarnera živi od transfera pa kako je rekao i sam predsjednik Damir Mišković, svaki igrač je u prodajnom izlogu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Riječani su se u utorak poslijepodne okupili na Rujevici gdje će započeti s pripremama za nastavak sezone. Do 7. siječnja pripremat će se na svome stadionu pa potom odlaze u Čatež gdje će boraviti do 12. siječnja. Odigrat će prijateljske utakmice protiv Radomlja (9. siječnja), Sturma (12. siječnja), a generalka će biti susret protiv Opatije koji će se igrati 18. siječnja. Samo šest dana kasnije Riječani gostuju kod Gorice u zaostaloj utakmici 4. kola HNL-a.

Riječani se nadaju borbi za naslov

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Prvo dana priprema pojavio se 31 igrač. S posudbe su se vratili Niko Gajzler i Damjan Pavlović, Sopić je priključio trojicu juniora Kitina, Medojevića i Butića, dok je Mario Ljevar došao na probu iz NK Bjelovara. Emmanuel Banda propustit će pripreme i početak proljetnog dijela sezone zbog Afričkog kupa nacija, a s momčadi će trenirati i Lindon Selahi, veznjak koji je propustio nekoliko posljednjih utakmica jer još uvijek s klubom nije dogovorio produljenje ugovora. Kako stvari stoje, Rijeka će ga nastojati prodati u zimskom prijelaznom roku jer sjedenje na tribinama ne ide nikome u korist.

- Kada čestitam nekome nešto, uvijek želim zdravlje, sve ostalo će doći. Odigrat ćemo četiri prijateljske utakmice i jednu međusobnu. Kada pričamo o pripremama, to se zovu samo pripreme, za tri tjedna igramo protiv Gorice u Gorici. Igrači su odradili ono što su trebali što se tiče fizičke spreme u posljednjih sedam dana. Praktički su samo sedam dana imali slobodno i nadam se da će se svi zdravi pojaviti na prvom treningu - rekao je Sopić u uvodu.

Očekujete li pojačanja?

- Poučeni negativnim iskustvom utakmice kao što je Slaven gdje nam fali četiri, pet igrača, znamo da bi nam trebala širina kadra na nekim pozicijama. Nisam rekao da nam na nekoj poziciji treba prva opcija, svatko je prva opcija i može se izboriti u ova tri tjedna netko tko nije bio u prvom planu - rekao je Sopić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rijeku prvo čeka zaostala utakmica protiv Gorice pa potom i derbi na Poljudu protiv Hajduka u 20. kolu.

- Dva tjedna ozbiljnog rada pa kroz prizmu pripreme utakmice protiv Gorice moramo gledati i drugi utakmicu protiv Hajduka koja dolazi za četiri dana. Moramo ući odmorni, svježi i pametni. Htio bih da proširimo kadar po pitanju kvalitete na nekim pozicijama. Nadam se da ćemo od početka prijelaznog roka koji počinje 7. siječnja pokušati izreagirati ako će biti moguće. Ostajemo na osnovama koje su bile prošle godine i bile su relativno dobre. Uvijek se može bolje, ali vidjet ćemo. Uvijek netko može iznenadit - zaključio je Sopić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Društvo mu je na presici pravio i kapetan Nediljko Labrović koji je bio vrlo kratak.

. Predivno je vidjeti sve suigrače, iako su prošla tek dva tjedna. Spremni smo, veselimo se drugom dijelu sezone. Nadam se da ćemo ući spremni i nastaviti s dobrim rezultatima.

Popis igrača Rijeke na zimskim pripremama

Marco Pašalić, Danilo Veiga, Alen Grgić, Bruno Bogojević, Franjo Ivanović, Ivan Smolčić, Lindon Selahi, Jorge Obregon, Martin Zlomislić, Matej Mitrović, Stjepan Radeljić, Nediljko Labrović, Niko Janković, Silvio Ilinković, Toni Fruk, Dejan Petrovič, Steven Juncaj, Veldin Hodža, Momo Yansane, Emir Dilaver, Marijan Čabraja, Niko Galešić, Marko Pjaca, Aleksa Todorović, Bruno Goda, Niko Gajzler, Damjan Pavlović, Lovro Kitin, Nikola Medojević, Šimun Butić, Mario Ljevar.