Riječani u paklu Toumbe idu po 1,5 mil. € i respekt cijele Europe

Piše Fabijan Hrnčić,
Riječani u paklu Toumbe idu po 1,5 mil. € i respekt cijele Europe
Rijeka i PAOK u prvoj utakmici doigravanja za ulazak u Europsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Đalovićevi izabranici već su osigurali Konferencijsku ligu i 3,1 milijun eura, a danas bez pritiska u grotlu Toumbe brane prednost (1-0) s Rujevice

U Rijeci se u zadnje vrijeme više govori o prodaji nogometaša i kluba nego o rezultatima, ali vrijeme je za utakmicu koja im može donijeti milijun i pol eura. Nakon što su na Rujevici slavili 1-0, izabranici Radomira Đalovića igraju uzvratnu utakmicu play-offa Europske lige protiv PAOK-a na Toumbi u grčkom Solunu. Danas od 19.30 istrčat će u lov na grupnu fazu Uefina natjecanja, koju su posljednji put igrali u sezoni 2020/2021., a prođu li dalje, na Rujevici bismo opet mogli gledati velike klubove.

