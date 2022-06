Riječanin Ivan Mance stvarat će nogometnu povijest

Ivan Mance (39) bio je vratar i sportski direktor Rijeke, prošle sezone vodio sportsku politiku ciparskog Pafosa, naveliko se pričlo kako je gotova stvar njegov odlazak u Dinako, a onda je potpisao za grupaciju kojoj su na umu velike, svjetske nogometne stvari.

Od Pafosa se oprostio dirljivim riječima te ujedno objavio ime svog novog poslodavca:

- Dragi navijači, želio bih vam se zahvaliti na svoj ljubavi i podršci koju ste dali kako meni, tako i momčadi proteklih godinu dana. Za moju obitelj, ova godina bila je jedna od najboljih u našim životima stoga mi nije lako pozdraviti se s ovim prekrasnim gradom i prekrasnim navijačima. Nogomet je nepredvidiv te često ne možemo izabrati vrijeme oproštaja. Prihvatio sam ponudu grupacije Sports Republic Investors te sam dobio priliku pomoći razvoju nogometnih klubova diljem svijeta koji su pod njihovom ingerencijom.

Riječki stručnjak postao je, dakle, dio moćne kompanije Sporta Republic, ali to ne znači da će, kako je najavljivano, odmah u startu raditi u Premiershipu, u Southamptonu.

Sports Republica Investors su nastavak priče koja je vrhunsku stvar napravila s engleskim Brentfordom i danskim Midtyllandom, a sada će pod svoje uzeti 7-8 europskih klubova, iz Engleske, Italije, Španjolske, Francuske, Turske...

SRI će uzimati klubove velike tradicije i goleme navijačke baze koji su upali u prazan hod pa im vratiti dane slave i najvećih uspjeha. Bit će to svojevrsne franšize, klubovi iz više zemalja pod istom kapom, kao primjerice Manchester City i New York City ili Red Bull Salzurg, New York Red Bulls, RB Leipzig, Red Bull Bragantino, Red Bull Gana...

Mancea ugovor obvezuje na šutnju tj. davanje izjava isključivo u okviru klupskih priopćenja i eventualnih press-konferencija (dok se ne odluči u koji će klub i na koju funkciju otići), ali posve je jasno kako je njegov angažman u grupaciji Sports Republic Investors veliko priznanje za riječki i hrvatski nogomet i sport općenito te, naravno, i za samog Mancea.

