Rijeci drugi put u tjedan dana promijenili termin utakmice

Drugi put u tjedan dana promijenjen je termin utakmice Rijeke. Nakon što je susret 29. kola HNL-a između Rijeke i Osijeka na Rujevici prvotno bio zakazan za 11. travnja u 18.45, nakon apela trenera Victora Sancheza HNS ga je prebacio za dan kasnije, odnosno nedjelju 12. travnja, a utakmica počinje u 16 sati. Do promjene je došlo zbog polufinala Hrvatskoga nogometnog kupa između Rijeke i Slaven a, koje je na rasporedu četiri dana ranije. Rijeka je tako dobiti dodatan dan odmora između kup-susreta i prvenstvene utakmice protiv Osijeka.

Sada se slično dogodilo i s utakmicom Kupa. Ždrijeb je spojio Riječane sa Slavenom, u reprizi prošlogodišnjeg finala. Susret koji je prvotno bio zakazan za 16 sati igrat će se istoga dana, 8. travnja 2026. godine, s novim početkom u 16.30. Razlog promjene termina za sada još uvijek nije poznat.

Ovim promjenama otvorila se "Pandorina kutija" te je sada moguće i preklapanje s Dinamom, koji igra protiv Gorice, a utakmica počinje u 18.30 isti dan. Ukoliko dođe do produžetaka i raspucavanja jedanaesteraca, postoji mogućnost da će jedan od tih susreta morati biti, barem na početku, emitiran na drugom programu MAXSporta.