Rijeka danas doznaje protivnika u play-offu Konferencijske lige. Evo gdje gledati izvlačenje

Danas s početkom u 13 sati u Nyonu održat će se ždrijeb play-offa Konferencijske lige. Još uvijek aktualni prvak Rijeka ligašku je fazu završio na 16. mjestu. U šest utakmica upisao je dvije pobjede, tri remija i jedan poraz. Prvih osam klubova preskočit će play-off rundu, a Rijeci je ta pozicija izmaknula za tri boda.

Bit će to prvi put nakon sezone 1979/80 i četvrtfinala Kupa pobjednika kupova protiv Juventusa da će Rijeka igrati europsko natjecanje u drugom dijelu sezone. Danas će se na ceremoniji izvući parovi play-off runde, a bit će poznato i tko će s kim igrati u osmini finala, u koju se izravno plasira osam najboljih iz ligaške faze.

Klubovi od devetog do 16. mjesta imaju status nositelja, što znači da je Rijeka uhvatila posljednju poziciju koja joj osigurava povlašteni položaj i uzvratnu utakmicu na domaćem terenu. Kako je ždrijeb djelomično usmjeren, već se znaju potencijalni protivnici Rijeke. U šesnaestini finala igrat će protiv poljske Jagiellonije ili ciparske Omonije.

Ždrijeb će se besplatno moći gledati na stranici Uefe OVDJE te putem službene aplikacije UEFA Conference League, koju možete preuzeti putem App Storea i Trgovine Play.