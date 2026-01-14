Rijeka potvrdila pojačanje iz Lyona: Tata je igrao ragbi, ovaj projekt nisam mogao odbiti!

Aktualni hrvatski prvak, HNK Rijeka, ne spava tijekom zimskog prijelaznog roka. Nakon uspješne 2025. godine, klub s Rujevice aktivno radi na jačanju momčadi nakon razočaravajuće polusezone u HNL-u, a u srijedu je potvrdio novo pojačanje. Riječ je o mladom i talentiranom desnom beku Teu Barišiću (21).

Rijeka je dolazak novog igrača objavio kratkim, ali dinamičnim videom koji prikazuje prve trenutke Barišića u novom okruženju. Video ga prati od ulaska u klupske prostorije na stadionu Rujevica, gdje se srdačno rukuje s djelatnicima kluba, sve do susreta s trenerom Víctorom Sánchezom i novim suigračima.

Barišić, 21-godišnji desni bek s hrvatskim i francuskim državljanstvom, stiže iz redova francuskog velikana Lyona. Francuski mediji navode kako je Rijeka za njegov dolazak izdvojila oko pola milijuna eura, što pokazuje velika očekivanja od mladog braniča i jasnu ambiciju kluba.

- Ponosan sam i sretan što sam ovdje. Hvala predsjedniku, treneru i sportskim direktorima. Jedva čekam zaigrati na Rujevici i dati sve od sebe. Rijeka mi je predstavila dobar projekt za razvoj moje karijere koji nisam mogao odbiti. Svidjeli su mi se grad i klub -rekao je Barišić nakon potpisa višegodišnjeg ugovora s Rijekom.

Osim desnog beka, Barišić može igrati i kao stoper.

- Polivalentan sam igrač, mogu igrati i kao stoper i kao desni bek. Brz sam, dajem sve od sebe, a na terenu sam „pas“ koji nikada ne odustaje.

Odrastao je u nogometnoj akademiji Lyona.

– Tata je igrao ragbi, ali ja sam se odlučio za nogomet. Počeo sam u Lyonu, odakle nosim sjajna iskustva. Lyon je grad i klub u kojem sam odrastao, ali nisam imao dovoljnu minutažu pa sam krenuo dalje. Sretan sam što sam sada ovdje.

Barišić je i U-21 reprezentativac Hrvatske.

- Imam nekoliko prijatelja u HNL-u i mladoj reprezentaciji. Liga je kvalitetna, a dok sam bio u Lyonu pratio sam što se događa. Rijeka je aktualni prvak, a liga je kvalitetna i zahtjevna.

Poslao je i poruku navijačima.

– Dat ću sve od sebe, borit ću se za boje Rijeke i ne bojte se, bit će sve dobro - zaključio je Teo Barišić.