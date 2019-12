Rijeka ide po stopera, Tomečak ostaje, s Bilbijom se pregovara

Što Rijeku čeka tijekom zimske pauze i što sve mora napraviti da joj proljeće prođe sa manje stresova nego jesen u kojoj su bile dvije jače turbulencije (Bišćanov odlazak i udaljavanje trojice igrača iz prve momčadi nakon 0-5 sa Dinamom na Rujevici)?

Pauza je kratka, već 1. veljače ide se Lokomotivi, a četiri dana kasnije na Rujevicu u četvrtfinalu Kupa dolazi Dinamo. Za početak: ove se zime ne ide na pripreme u portugalsku Albufeiru nego u dva navrata po pet dana u Istru. Lokacija: Umag.

Prekratka je HNL pauza da bi se dva dana gubila na vožnju do Venezije pa let do Lisabona pa još četiri-pet sati vožnje do Albufeire... Ostat će se na Kvarneru i Istri, vrijeme koristiti za rad, a ne trošiti na put i posljedičnu aklimatizaciju.

Igrački kadar? Župarić je otišao u Portland Timbers, s Punčecom je sporazumno raskinut ugovor i on također ide u Ameriku (Sporting Kansas City). Šimić i Mamić još su pod ugovorom, ali na njih se više ne računa i oni će ove zime otići.

Promjene u momčadi? Od ranije je planiran novi smjer: vlastita djeca dobivat će sve više prostora. Lepinjica, H. Smolčić, Vuk, Pandur... A uskoro i oni koji su sada na posudbama (Ristovski, Nevistić, Mitrović, Čeliković, Braut, I.Smolčić...).

Tomečaku ističe ugovor, ali klub će aktivirati klauzulu o produženju, a najatraktivniji 'eksponati' (npr. Acosty i Čolak) mogli bi otići ako dođu prave ponude. Živi se samo od prodaje igrača tako da nema 'nedodirljivih'. Naravno, za pravu lovu.

Nova imena? Jedan stoper će sigurno doći, da ojača konkurenciju u kojoj su sada samo Escoval, Velkovski i H.Smolčić (igrao na lijevom boku silom prilika). Iz Banja Luke stižu vijesti kako bi na Kvarner mogao preseliti BiH napadač - Nemanja Bilbija (29).

Riječ je o bivšem mladom reprezentativcu koji je dosad igrao za Zrinjski, Borac, Vojvodinu, Sarajevo i Split, a za A reprezentaciju BiH ima jedan nastup, u prijateljskoj utakmici. Godinu dana je bio u južnokorejskom Gangwonu, a sada je slobodan igrač.

