<p>Europska liga 2014. godine. Na De Kuipu Feyenoord-<strong>Rijeka</strong> 2-0, a na Kantridi: Rijeka-Feyenoord... 3-1! Nisu, dakle, Nizozemci prvi put stali na riječki europski put kao što će sutra stati <strong>AZ</strong> u Alkmaaru. A kad ih je put nanio na Rijeku, nije da su se baš lijepo proveli.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trenirali pa na avion za Alkmaar</strong></p><p>Poveznica riječkog tj. hrvatskog s nizozemskim nogometom i konkretno AZ-om ima, naravno, podosta. Te 2014. (24. listopada) priča na Kantridi se odvrtjela pod radnim naslovom 'Krama pomeo Feyenoord':</p><p><strong>Rijeka-Feyenoord 3-1</strong> (1-0 Kramarić 63', 1-1 Toomstra 66', 2-1 Kramarić 71' 3-1 Kramarić 76'-11m)</p><p><strong>Rijeka</strong>: Vargić – Tomečak, Mitrović, Lešković (od 65. Samardžić), Leovac – Jugović (od 85. Kvržić), Jajalo, Cvijanovič, Sharbini – Moses (od 88. Krstanović) – Kramarić.</p><p><strong>Feyenoord</strong>: Vermeer – Steenvorden, Kongolo, Nelom, Wilkshire (od 46. Karsdorp) – El Ahmadi, Immers, Clasie – Toomstra, Kazim-Kazim (od 81. Te Vrede), Manu (od 81. Boetius).</p><p>Dvojica igrača od te večeri sutra će opet u duel: <strong>Ivan Tomečak</strong> vs <strong>Jordy Clasie</strong>. Drugi put, nakon šest godina. Clasie, na žalost, sutra neće moći stisnuti ruku jednom starom prijatelju...</p><p>On i <strong>Robert Murić</strong> su dvije godine dijelili juniorsku svlačionicu Ajaxa, ali Murić iz zdravstvenih razloga nije ni otputovao u Alkmaar. Vidjet će se dečki 10. prosinca kada AZ dolazi na Rujevicu.</p><p>Tomečak će ne samo opet igrati protiv Clasieja nego biti na suprotnim stranama s 'desetkom' s kojom je šest mjeseci igrao zajedno u belgijskom Bruggeu: <strong>Dani de Witt</strong> je uz <strong>Bruna Martinsa Indija</strong> najpoznatije ime Alkmaara u kojem je svoju nogometnu karijeru prije gotovo punog desetljeća završio nekadašnji golman 'vatrenih' - <strong>Joe Didulica</strong>.</p><p>A kad smo kod 'vatrenih'... Najljepša hrvatska nogometna poveznica sigurno je ona mundijalska, iz slavne brončane 1998. Na SP-u u Francuskoj na Parku prinčeva za 3. mjesto igrali su Hrvatska i zastrašujuće moćna Nizozemska (<strong>Seedorf, Bergkamp, Davids, </strong>braća <strong>de Boer</strong>, <b>Overmars</b>...).</p><p>Trenerski velemajstor <b>Miroslav Blažević</b> zacementirao je vezni red iz kojeg su <strong>Prosinečki</strong> i <strong>Boban</strong> zajedno sa <strong>Šukerom</strong> radili nered objektivno jačem protivniku pa se Parizom na kraju orila hrvatska pjesma: Hrvatska vs Nizozemska 2-1, Hrvati treći na svijetu!</p><p>'Regimente' Hrvata su, naravno, igrale za nizozemske klubove, ali... Postoji i jedan Nizozemac koji je - igrao za Rijeku! Dva Elvisa, šef struke <strong>Scoria</strong> i sportski direktor <strong>Brajković</strong>, radili su onoj pred-miškovićevskoj, siromašnoj Rijeci.</p><p>U tmurnu zimu 2011. na pomoćnom igralištu Kantride, večernji trening. Bura dere, traje prijelazni rok, a u blagajni - tri prsta debela paučina. A na umjetnoj travi novo lice...</p><p><b>Sergio Zijler</b>. To je taj, jedini Nizozemac u povijesti Rijeke. Dečko je bio krilo. Brz k'o lokomotiva, ali dosta posvađan s loptom.</p><p>Kao klinac je bio u Ajaxu i Twenteu, seniorsku karijeru gradio u Willemu II, a u Rijeci ostao samo jednu polusezonu i odigrao ukupno 110 minuta raščetvorenih na četiri utakmice. Bez gola, bez asistencije. Poslije je otišao u Zelinu, a zadnji pokušaj oživljavanja karijere imao je u rumunjskome Cluju. Bezuspješno.</p><p>Nisu nam samo boje zastava iste, osim crven-bijeli-plavi dosta je drugih poveznica. Kroz prizmu europskog klupskog nogometa i u očekivanju sutrašnjeg dvoboja na AFAS-u nekako je srcu najdraža ona: Rijeka-Feyenoord 3-1.</p><p>U napadu više nema takvog majstora kao što je Kramarić, ali još jedna poveznica postoji... Neka mladi Slovenac s riječke klupe ponovi priču svog slavnog sunarodnjaka. Ako je mogao <strong>Matjaž</strong> <strong>Kek</strong> onda (zašto ne?) može i <strong>Simon Rožman</strong>!</p>