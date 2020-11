Rijeka je prva na stadionu koji se, zapravo, još od jučer zove: 'San Paolo-Diego Maradona'

Izostanci, mjeseci bez plaće, svađe... Sve je sada nebitno. Napoli i Rijeka večeras će igrati znajući da ih s nebesa gleda čarobnjak lopte čije su vrline i mane bile ljudske, ali je nogomet koji je igrao bio - božanski

<p>Odavno su se već sva svjetla ugasila u press-centru Napolijevog trening kampa u Castel Volturnu kad je svijet do temelja stresla vijest o smrti Boga nogometa, <strong>Diega</strong> <strong>Armanda Maradone</strong> (60).</p><p>Trener Napolija <strong>Gennaro Gattuso</strong> (42) pred kamere je sjeo u srijedu u 13 i 30, neizrecivo bolni krik 'Umro nam je Diego' iz Argentine se čuo četiri kasnije.</p><p>Maradona je dio otrgnutog srca stotina i stotina milijuna ljudi, svakoga tko voli nogomet. Ne možeš voljeti nogomet, a biti zaljubljen u nogomet koji je igrao Diego, ali ničija tuga nije veća od od argentinske i - napuljske.</p><p>Rijeka večeras od 21:00 u Napulju igra utakmicu 4. kola skupine F Europske lige i do 17:30 Napoli je bio usmjeren samo na tu priču i svoje probleme (a, pročitat ćete nekoliko redaka niže - ima ih, baš ih ima dosta)</p><p>Od 17:30 nogometnom je svijetu sve postalo nevažno, a Napulj je više nego ijedan grad pod kapom nebeskom pao u more tuge. Maradona je od Napolija napravio središte svijeta i svetište nogometa. Podno Vezuva iznad svih će, dok je grada, nogometa i ljudi, biti samo dragi Bog i Diego Armando Maradona. Bog nogometa.</p><p>Dnevne radosti i jadikovke postale su nebitne. Nitko iz Napolijeve momčadi i stručnog stožera nije prozborio ni riječ. Sve je ostalo na onome što su Gattuso i Koulibaly rekli na press-konferenciji u 13:30. A rekli su, posebno Gattuso, puno toga o velikim problemima u momčadi i klubu.</p><h2>Užasna atmosfera</h2><p>Rijeka je u Napulj sletjela bez desetorice igrača, korona virus i Uefin način testiranja žestoko su udarili riječki brod. Napoli nema toliko zbog izostanaka jer za razliku od Rijeke u toj su im rubrici tek trojica igrača.</p><p>Napoliju će izostati <strong>Osimhen</strong> koji ima težu ozljedu ramena te korona-pozitivni <strong>Hysaj</strong> i <strong>Rrahmani</strong>, a za očekivati je da će se do sutra oporaviti i golman <strong>Ospina</strong> premda to zapravo i nije neki minus jer ako ne brani Ospina onda među vratnice stane još jedan baš vrhunski čuvar mreže, <strong>Alex Meret</strong>.</p><p>Napolijev problem je atmosfera u svlačionici koja je zakuhala prije prve utakmice s Rijekom pa i u tjednu prije sutrašnje utakmice s Rijekom.</p><p><strong>Gennaro Gattuso</strong> je vulkan emocija i temperamenta opasniji od Vezuva. Nakon što mu je 16.5 milijuna eura vrijedna Rijeka dobrih 40 minuta na Rujevici nogometno preslišavala više od 600 milijuna eura vrijedne zvijezde, Gattuso je grmio tako da se treslo do Učke, a i drugi dan je njegov glas odjekivao Napuljem.</p><p>Rijeka nije igrala sa Istrom pa i nije imala domaći ligaški uvod u novi europski ispit, ali Napoli jest. Kod kuće s Milanom. <strong>Ibrahimović</strong>, <strong>Rebić</strong> i ostali Rossoneri triput su klepili Napolitance po glavi, pobijedili 3-1 i... Gattuso je opet na sav glas rigao vatru. Lokalni i nacionalni mediji donose priče o žestokom sukobu žestokog trenera sa nekim od najvećih zvijezda i najutjecajnijih imena svlačionice kao što su <strong>Insigne</strong>, <strong>Mertens</strong> i <strong>Fabian Ruiz</strong>.</p><h2>'Mi smo privilegirani bogataši'</h2><p>A cijeli problem, javlja <a href="https://www.gazzetta.it/Calcio/Serie-A/Napoli/25-11-2020/gattuso-striglia-napoli-voglio-qualcosa-piu-serve-l-elmetto-3901145220317.shtml">Gazzetta dello sport</a>, zapravo leži u: novcu. Igrači i stožer nisu dobili ni centa od - početka ove sezone!</p><p>- Rekao sam u svlačionici kako ne želim čuti ni riječ o tome. Ljudi moji, pa sa našim plaćama, s novcem koji treneri i igrači zarađuju na ovoj razini nogometa, ne da ne trebamo prigovarati nego jedino biti zahvalni na tome koliko smo dobro plaćeni i koliko smo svi zajedno zapravo: privilegirani! - komentirao je Gattuso na press-konferenciji uoči sutrašnje utakmice s Rijekom negirajući da je svlačionica mjesto sukoba.</p><p>- Nema sukoba nego razgovora, a moje riječi su kristalno jasne: nema alibija za ne dati svojih 100%, nema veze protiv koga se igra. Hoću pravi pristup. U Rijeci i protiv Beneventa se možda može okrenuti priča tijekom utakmice, ali protiv jačih ili od 1. minute ideš maksimalno ili na kraju gubiš. Ja sam ponosan što sam trener Napolija, jednaki ponos stalno moraju pokazivati i igrači - zaključio je Gattuso.</p><h2>Diego bi prvi rekao 'Igrajte'!</h2><p>Stoperski velemajstor <strong>Kalidou Koulibaly</strong> (kojem je <strong>Kulenović</strong> gurao loptu kroz noge na Rujevici, ali ga sutra, na žalost, neće biti na San Paolu) u ime svlačionice zaklinjao se kako trener ima punu podršku momčadi.</p><p>Trener se osvrnuo i na javnu analizu njegovog karaktera:</p><p>- Ispada da ja po cijele dane hodam smrknut i ljut na cijeli svijet pa jedva čekam na koga ću urlati. Nije istina. Ja svijetom šetam s osmijehom na licu, ali nisam licemjer pa ću razliku od mnogih, kada i ako to treba učiniti, bilo koga bez problema poslati u ku..c ako to zaslužuje!</p><p>Nered u međusobnim odnosima možda se mogao preliti i u dodatni razdor koji je Rijeka čak i kao apsolutni autsajder možda mogla i iskoristiti, ali sve o čemu su Gattuso i igrači pričali u rano poslijepodne, nekoliko sati kasnije postalo je izlišno. Nebitno.</p><p>Rijeka je prije treninga minutom šutnje na stadionu koji će uskoro dobiti Maradonino ime odala počast Bogu nogometa. Napoli će danas igrati za Diega.</p><p>Nikome u Napulju nije ni do čega pa ni do nogometa, posebno ne pred praznim tribinama, ali nogomet mora ići dalje. Prvi bi im Maradona rekao 'Igrajte. Ako ne možete drukčije, plačite i tugujte, ali - igrajući nogomet'.</p><p>- Da se opet rodim opet bih htio bih: nogometaš. Opet bi sve bilo isto. Igrao bih nogomet, u tome uživao i igrao da pobijedim.</p><p>Izostanci, pandemije, mjeseci bez plaće, ozljede, kartoni, svađe i razmirice. Sve je sada sitno, malo i nebitno. Napoli i Rijeka večeras će igrati znajući da ih s nebesa gleda čarobnjak lopte čije su vrline i mane bile ljudske, ali je nogomet koji je igrao bio - božanski.</p>