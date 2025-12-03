Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVA KUPA

Rijeka kod trećeligaša, Osječani po spas sezone. Evo gdje gledati

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Rijeka kod trećeligaša, Osječani po spas sezone. Evo gdje gledati
Rijeka: HNK Rijeka osvojila Hrvatski nogometni kup | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

U srijedu u 13 sati igrat će Rijeka i Mladost iz Ždralova, dok će u 17 sati u "baroknom gradu" Varaždin dočekati Osijek. Treneri momčadi najavili su susrete te se očekuju zanimljivi dvoboji

Nastavlja se osmina finala Hrvatskog nogometnog kupa. Na teren će aktualni prvak Rijeka, koja će igrati u gostima kod Mladosti iz Ždralova, vodeće momčadi Druge nogometne lige s početkom u 13 sati. Nešto kasnije, u 17 sati, susrest će se Varaždin i Osijek u "baroknom gradu". Treneri i igrači momčadi najavili su susrete. Obje utakmice možete gledati na kanalu MAXSport 1.

POGEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Rijeka - Lokomotiva 02:11
Rijeka - Lokomotiva | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Rijeka je u 14. kolu remizirala s Lokomotivom na Maksimiru 1-1 te nije uspjela doći do još jedne pobjede nakon što je pregazila Hajduk na Rujevici (5-0). I dalje momčad Victora Sancheza nije ulovila ritam kakav se očekuje od aktualnog prvaka i osvajača Kupa, a trener Rijeke najavio je kako će se za utakmicu pripremati kao i za europske susrete. Reako je kako protivnika neće podcijeniti i da će maksimalno ozbiljno shvatiti utakmicu.

- Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške - rekao je Sanchez.

Mladost Ždralovi veliki su autsajder u dvoboju s Rijekom. Oni su do osmine finala stigli preko Radnika iz Križevaca kojeg su pobijedili 1-0 u gostima. Mladost nakon 15 kola trećeg ranga hrvatskog nogometa ima 33 boda i drži prvo mjesto na tablici. Ostvarili su deset pobjeda, tri neriješena rezultata i dvije pobjede. Trener momčadi, Želimir Mešnjak, najavio je susret.

- Utakmica s Rijekom je nagrada za uspješnu polu-sezonu. Utakmica u kojoj se n etreba predati, ali trebamo biti svijesni kvalitete Rijeke. Nadam se da ćemo se našim navijačima i široj hrvatskoj sportskoj javnosti predstaviti u dobrom svijetlu - rekao je Mešnjak.

Varaždin čeka Osijek. Preživjeli su momci Nikole Šafarića grotlo Poljuda i otišli kući s bodom (1-1=. Susret je obilježio prekrasan gol Tomislava Duvnjaka, a trener Šafarić najavio je i susret s momčadi Željka Sopića.

- Znate i sami da je Kup nepredvidiv. Dosta puta dirigira i trenutačno stanje na ljestvici, ozračje u klubu, ozljede, koliko je vremena prošlo od prethodne utakmice i s kakvim kadrom raspolažeš. Želja i cilj su nam, kao i svaku utakmicu, odigrati dobro, držati se dogovorenog i dati sve od sebe kako bismo izvukli maksimum od susreta - najavio je Šafarić.

Muke po Osijeku se nastavljaju u ligi te Sopić i dalje nije ostvario pobjedu u HNL-u. Pred klupsku kameru stao je mladi Osijekov dragulj, Ivan Barić. S obzirom na to da ga u ligi čeka borba za ostanak, Kup je savršena prilika da pokuša spasiti sezonu i tako ući u Europu.

- Varaždin je vrlo dobra momčad i sigurno će biti teško, ali nema kalkulacija ni popravnog ispita, moramo se baciti na glavu - to je jedina opcija. Nismo se još uvijek uspjeli naći kako treba, sada idemo u Varaždin, a situacija je takva da moramo proći dalje. Vjerujem da ćemo, ako tamo pobijedimo, imati dobar putokaz za naredna tri kola kući, zato bih pozvao navijače da dođu u što većem broju. Sopić je odličan je trener, prenosi pozitivnu energiju na nas i na meni je da slušam i upijam jer puno mogu naučiti od njega - rekao je Barić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'
ATRAKTIVNA SYDNEY

FOTO Bujna glumica ne boji se masnica: 'Želim boksački meč'

Amerikanka Sydney Sweeney (27) jedna je od najpopularnijih glumica na svijetu. Oduševila je glumačkim sposobnostima, a i natuknula kako bi umijeće sa seta mogla prebaciti u stvarni život
FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...
ONA MU JE NAJVEĆA PODRŠKA

FOTO Zabio je gol za Dinamo pa zaplakao, a osvojila ga je bivša misica s ubojitom ljevicom...

Borna Mohač Soldo, bivša miss sporta, supruga je nogometaša Marka Solde koji se vratio u Maksimir. Njezin suprug pustio je suzu nakon gola protiv Gorice, a Borna studira psihologiju i teniska je trenerica nakon što je i sama bila uspješna ljevoruka tenisačica
VIDEO Barcelona - Atletico 3-1: Olmo zabio za preokret pa se ozlijedio. Pogledajte sve golove
LA LIGA

VIDEO Barcelona - Atletico 3-1: Olmo zabio za preokret pa se ozlijedio. Pogledajte sve golove

Atletico je poveo u 19. minuti preko Baene, a Barca se vratila u 26. sjajnim golom Raphinhe. Lewandowski je mogao zabiti penal za preokret, ali je promašio, no Olmo je u 65. probio Oblaka, a Torres zabio za kraj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025