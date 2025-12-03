Rijeka kod trećeligaša, Osječani po spas sezone. Evo gdje gledati

U srijedu u 13 sati igrat će Rijeka i Mladost iz Ždralova, dok će u 17 sati u "baroknom gradu" Varaždin dočekati Osijek. Treneri momčadi najavili su susrete te se očekuju zanimljivi dvoboji
Nastavlja se osmina finala Hrvatskog nogometnog kupa. Na teren će aktualni prvak Rijeka, koja će igrati u gostima kod Mladosti iz Ždralova, vodeće momčadi Druge nogometne lige s početkom u 13 sati. Nešto kasnije, u 17 sati, susrest će se Varaždin i Osijek u "baroknom gradu". Treneri i igrači momčadi najavili su susrete. Obje utakmice možete gledati na kanalu MAXSport 1.
Rijeka je u 14. kolu remizirala s Lokomotivom na Maksimiru 1-1 te nije uspjela doći do još jedne pobjede nakon što je pregazila Hajduk na Rujevici (5-0). I dalje momčad Victora Sancheza nije ulovila ritam kakav se očekuje od aktualnog prvaka i osvajača Kupa, a trener Rijeke najavio je kako će se za utakmicu pripremati kao i za europske susrete. Reako je kako protivnika neće podcijeniti i da će maksimalno ozbiljno shvatiti utakmicu.
- Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške - rekao je Sanchez.
Mladost Ždralovi veliki su autsajder u dvoboju s Rijekom. Oni su do osmine finala stigli preko Radnika iz Križevaca kojeg su pobijedili 1-0 u gostima. Mladost nakon 15 kola trećeg ranga hrvatskog nogometa ima 33 boda i drži prvo mjesto na tablici. Ostvarili su deset pobjeda, tri neriješena rezultata i dvije pobjede. Trener momčadi, Želimir Mešnjak, najavio je susret.
- Utakmica s Rijekom je nagrada za uspješnu polu-sezonu. Utakmica u kojoj se n etreba predati, ali trebamo biti svijesni kvalitete Rijeke. Nadam se da ćemo se našim navijačima i široj hrvatskoj sportskoj javnosti predstaviti u dobrom svijetlu - rekao je Mešnjak.
Varaždin čeka Osijek. Preživjeli su momci Nikole Šafarića grotlo Poljuda i otišli kući s bodom (1-1=. Susret je obilježio prekrasan gol Tomislava Duvnjaka, a trener Šafarić najavio je i susret s momčadi Željka Sopića.
- Znate i sami da je Kup nepredvidiv. Dosta puta dirigira i trenutačno stanje na ljestvici, ozračje u klubu, ozljede, koliko je vremena prošlo od prethodne utakmice i s kakvim kadrom raspolažeš. Želja i cilj su nam, kao i svaku utakmicu, odigrati dobro, držati se dogovorenog i dati sve od sebe kako bismo izvukli maksimum od susreta - najavio je Šafarić.
Muke po Osijeku se nastavljaju u ligi te Sopić i dalje nije ostvario pobjedu u HNL-u. Pred klupsku kameru stao je mladi Osijekov dragulj, Ivan Barić. S obzirom na to da ga u ligi čeka borba za ostanak, Kup je savršena prilika da pokuša spasiti sezonu i tako ući u Europu.
- Varaždin je vrlo dobra momčad i sigurno će biti teško, ali nema kalkulacija ni popravnog ispita, moramo se baciti na glavu - to je jedina opcija. Nismo se još uvijek uspjeli naći kako treba, sada idemo u Varaždin, a situacija je takva da moramo proći dalje. Vjerujem da ćemo, ako tamo pobijedimo, imati dobar putokaz za naredna tri kola kući, zato bih pozvao navijače da dođu u što većem broju. Sopić je odličan je trener, prenosi pozitivnu energiju na nas i na meni je da slušam i upijam jer puno mogu naučiti od njega - rekao je Barić.
