Rijeka kod trećeligaša, Osječani po spas sezone. Evo gdje gledati

Nastavlja se osmina finala Hrvatskog nogometnog kupa. Na teren će aktualni prvak Rijeka, koja će igrati u gostima kod Mladosti iz Ždralova, vodeće momčadi Druge nogometne lige s početkom u 13 sati. Nešto kasnije, u 17 sati, susrest će se Varaždin i Osijek u "baroknom gradu". Treneri i igrači momčadi najavili su susrete. Obje utakmice možete gledati na kanalu MAXSport 1.

Rijeka je u 14. kolu remizirala s Lokomotivom na Maksimiru 1-1 te nije uspjela doći do još jedne pobjede nakon što je pregazila Hajduk na Rujevici (5-0). I dalje momčad Victora Sancheza nije ulovila ritam kakav se očekuje od aktualnog prvaka i osvajača Kupa, a trener Rijeke najavio je kako će se za utakmicu pripremati kao i za europske susrete. Reako je kako protivnika neće podcijeniti i da će maksimalno ozbiljno shvatiti utakmicu.

- Izazov je igrati na protivničkom terenu gdje ćemo naići na težak travnjak što smo vidjeli kroz analizu utakmica. To nas tjera da ovu utakmicu shvatimo više nego ozbiljno. Tako joj i pristupamo. Pripremit ćemo utakmicu s istim intenzitetom i istim fokusom kao da igramo u europskom natjecanju, jer imam iskustva i kao igrač i kao trener koliko su ove utakmice teške - rekao je Sanchez.

Mladost Ždralovi veliki su autsajder u dvoboju s Rijekom. Oni su do osmine finala stigli preko Radnika iz Križevaca kojeg su pobijedili 1-0 u gostima. Mladost nakon 15 kola trećeg ranga hrvatskog nogometa ima 33 boda i drži prvo mjesto na tablici. Ostvarili su deset pobjeda, tri neriješena rezultata i dvije pobjede. Trener momčadi, Želimir Mešnjak, najavio je susret.

- Utakmica s Rijekom je nagrada za uspješnu polu-sezonu. Utakmica u kojoj se n etreba predati, ali trebamo biti svijesni kvalitete Rijeke. Nadam se da ćemo se našim navijačima i široj hrvatskoj sportskoj javnosti predstaviti u dobrom svijetlu - rekao je Mešnjak.

Varaždin čeka Osijek. Preživjeli su momci Nikole Šafarića grotlo Poljuda i otišli kući s bodom (1-1=. Susret je obilježio prekrasan gol Tomislava Duvnjaka, a trener Šafarić najavio je i susret s momčadi Željka Sopića.

- Znate i sami da je Kup nepredvidiv. Dosta puta dirigira i trenutačno stanje na ljestvici, ozračje u klubu, ozljede, koliko je vremena prošlo od prethodne utakmice i s kakvim kadrom raspolažeš. Želja i cilj su nam, kao i svaku utakmicu, odigrati dobro, držati se dogovorenog i dati sve od sebe kako bismo izvukli maksimum od susreta - najavio je Šafarić.

Muke po Osijeku se nastavljaju u ligi te Sopić i dalje nije ostvario pobjedu u HNL-u. Pred klupsku kameru stao je mladi Osijekov dragulj, Ivan Barić. S obzirom na to da ga u ligi čeka borba za ostanak, Kup je savršena prilika da pokuša spasiti sezonu i tako ući u Europu.

- Varaždin je vrlo dobra momčad i sigurno će biti teško, ali nema kalkulacija ni popravnog ispita, moramo se baciti na glavu - to je jedina opcija. Nismo se još uvijek uspjeli naći kako treba, sada idemo u Varaždin, a situacija je takva da moramo proći dalje. Vjerujem da ćemo, ako tamo pobijedimo, imati dobar putokaz za naredna tri kola kući, zato bih pozvao navijače da dođu u što većem broju. Sopić je odličan je trener, prenosi pozitivnu energiju na nas i na meni je da slušam i upijam jer puno mogu naučiti od njega - rekao je Barić.