'Rijeka mi je dala sve. Dilaver je učitelj. Teklić, Brodić i Šego jako opasni, ali u Europu idemo - mi'

Rijeka u nedjelju nastavlja svoju, bez pretjerivanja, senzacionalnu dobru 2023. HNL-godinu. Protivnik i stadion sve samo ne bezazleni. Varaždin je atmosferom i igrom: bogatstvo hrvatskog nogometa. Zagorci su dinamika i mladost, poletna i napadačka igra.

Navijači se nadaju od 1. minute u startnoj postavi vidjeti zambijskog play-makera Emmanuela Bandu i lijevog 'beka' Bruna Godu. Sergej Jakirović, pak, nikad ne otkriva početnu postavu.

'Bijeli' su u prošlom kolu prvi put ovog proljeća dobili dva gola na utakmici. Jedan s igračem više. Jedva se, u 97. minuti kod kuće iščupao (jako vrijedan!) bod.

- Da, prvo poluvrijeme protiv Istre 1961 baš nije bilo dobro. Nije to bila prava Rijeka. Ali onda smo nakon mjesec dana napokon opet imali cijeli tjedan između dva meča za punu pripremu utakmice. Opet osjećamo da smo energetski na 100%. Fino smo se regenerirali. U subotu: detaljna analiza protivnika i u nedjelju: po pobjedu u Varaždin. Momčad je puna motiva, jedva čekamo utakmicu - priča mladi, a nezamjenjivi stoper, dečko koji je ovog proljeća napravio gigantske pozitivne pomake u svojoj igri... Niko Galešić.

Profa Jakir i riječka renesansa

Ljetne je pripreme počeo s potresom mozga, Rijeka je igrala očajno loše. Iz zimskih priprema pod 'Profom' Jakirovićem usprintao je u fantastična proljetna izdanja, kao i cijela momčad.

Taj europski plasman vam je gotovo već u rukama, ali treba ga i teoretski potvrditi. Je li to neki dodatni pritisak na leđima ekipe?

- Znamo da možemo osigurati Europu već u nedjelju, ali fokus je samo na tih 2x45 minuta u kojima želimo odigrati kako treba i ostvariti bodovni učinak na razini naših ambicija. Sve ostalo doći će kao posljedica naše dobre igre, zajedništva i borbenosti.

Foto: Instagram

U boljoj ste formi. Zadnjih pet utakmica: Rijeka - 10 bodova, Varaždin - 4 boda.

- Ma to u ovakvom susretu kakav nas čeka u nedjelju ama baš ništa ne znači. Oni su nam izravni konkurent, uopće ne sumnjam da će, dok god postoje i minimalne šanse, Varaždinci dati apsolutno sve što imaju da ostanu u igri. I tu je nebitno tko će im možda izostati, u kojem će i kakvom sastavu istrčati. Stvar je tko će u nedjelju biti raspoloženiji no, kako i sami sugerirate, mi vjerujemo da smo kvalitetniji i da imamo širi kadar te da ćemo to pokazati na travnjaku.

Brodić, Šego, Teklić... Jako opasni

Ne zna se koga će Mario Kovačević poslati na teren, ali napadački su baš raznovrsni i opasni.

- Brodić, Šego, Teklić... Nema tu priče, Varaždin je napadački stvarno pun ogromnog potencijala. Nisu ti igrači bez veze bili u Dinamu i(li) Hajduku. Brodić je iza Livaje i Frigana treći strijelac lige. Probat ćemo ga zatvoriti. Sigurno neće imati laku utakmicu protiv naše obrambene linije.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jakirović vam je od prvog dana dao, baš ono... Puno povjerenje. Od svih ste najstandardniji u stoperskom paru. I sa Smolčićem, i sa Mitrovićem, i s Krešićem, ali u daleko najvećem broju utakmica sa: zimskim pojačanjem, rutinerom Emilom Dilaverom.

- Svi igraju obranu. Moraju. Jedino su bitni Rijeka i zajedništvo, imena se mijenjaju, ali da, naravno da mi je drago što sam s 22 godine odigrao gotovo 50 utakmica za moju Rijeku.

Dilaver nas sve čini boljima

Onda je sam istaknuo ono što cijela Hrvatska u HNL-u gleda od 21. siječnja 2023. godine u kojoj je Rijeka: najbolja momčad u državi. Istaknuo je silni pozitivni značaj Emila Dilavera.

- Rekao sam valjda već 100 puta, ali ponovit ću: Dilavera bi se trebalo svaki dan hvaliti. Koliko sam samo naučio od njega. Došao je u prosincu i evo sad je već pola godine u kojima mi je stvarno jako puno pomogao. Ne samo meni, nego svim manje iskusnim suigračima. Na svakom treningu, na svakoj utakmici, ako postoji neka sitnica koja se može popraviti on će te odmah ispraviti, odmah reći što i kako možeš bolje. I zbog njega su moje izvedbe u srcu obrane sve bolje i bolje.

Krenule su priče o prijelaznom roku. Bit će odlazaka i dolazaka, to je sudbina svakog HNL kluba ako želi (pre)živjeti. Vama ugovor traje do lipnja 2024. Ostajete u Rijeci?

- Još najbolje da sad na to trošim koncentraciju. O tome ne razmišljam - uopće. Imam ugovor s Rijekom. I to za mene nije tek neki administrativni podatak nego daleko više. Jer Rijeka je: moj klub. Meni je Rijeka dala sve. Došao sam tu kao junior, imam skoro 50 nastupa za A momčad. Jedino na što mislim je plasirati se s mojom Rijekom u Europu i igrama za moj klub dokazati da i dalje zaslužujem mjesto u U-21 reprezentaciji. Vidjet ćemo što će biti na ljeto, ali to je sad nebitno - rekao je Niko Galešić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Rođen 26. svibnja 2001. u Berlinu, narastao do 187 cm, prvi nogometni koraci u Herthi pa povratak u domovinu, na bajni Kvarner. Dečko koji krupnim koracima grabi prema Europi, reprezentaciji i (daj Bože zdravlja) za koju godinu prema: višemilijunskom transferu.

Najčitaniji članci