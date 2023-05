'Rijeka više neće licitirati, ni dovoditi igrače na ime ili CV'

Još tri finala za europski plasman pa: mercato s velikom zaradom i obnovom momčadi te - riječko ljeto u Europi. 'Bijele' čekaju Dinamo i Osijek, ali najprije: nedjelja u Zagorju, kod jakog Varaždina.

Vrijeme kišno, šef Sergej Jakirović pred kamerama - dobre volje:

- A neću reći ništa ovo kad kažem da nas čeka još jedna iznimno zahtjevna i teška utakmica u borbi za Europu. Jer Varaždin je tu isto jako blizu i oni sigurno imaju svoju računicu. Imaju potentnu i poletnu ekipu koja teži nadigravanju, a moj kolega Kovačević to jako dobro vodi. Oni su svoj prvi cilj, ostanak u ligi, osigurali. I sad sve što uzmu, to je bonus. Možda igraju malo slabije u odnosu na jesenski dio u smislu da nisu toliko učinkoviti kao jesenas, ali HNL je maraton tako da je normalno da dođe do oscilacija, kod njih, kod nas i kod doslovno svih momčadi u ligi - pričao je Jakirović.

- U nedjelju će profitirati onaj tko bude odlučniji i taj dan raspoloženiji, a ja se naravno nadam da će to biti moja Rijeka. Da ćemo odigrati dobru utakmicu i osvojiti nešto u Varaždinu.

Rijeka - dominator 2023.

'Profa' je došao zimus i složio riječku nogometnu renesansu. Rijeka u 16 utakmica ima omjer 10-3-3, tj. čak 68.75%-ni učinak (sva tri poraza: minimalna). Najefikasnija su HNL momčad ove godine (25 golova, 1.56 po utakmici), druga su obrana HNL-a (11 primljenih golova, odmah iza Dinama koji je primio 9), u prvih 11 standardni su domaći dečki Frigan, Hodža i Galešić, a Smolčić i Liber su prve zamjene ako već ne počnu utakmicu, što nije rijetkost.

Jakirović je ove jeseni doslovno ispunio i one najoptimističnije riječke snove.

- Vidim, počela se jako medijski potencirati podjela novca od TV prava ovisno o plasmanu. Ma jasno je sve k'o dan. Dečki su tijekom zimskih priprema i u proljetnom dijelu sezonu napravili jako velik posao, sad smo jako blizu ostvarenju europskog sna, fali nam jedan mali koračić i normalno da ćemo napraviti sve da to ostvarimo. Bila bi to golema radost za sve u klubu. I ja se, normalno nadam, da ćemo taj koračić uspjeti napraviti. Imamo još tri utakmice, nije puno ostalo do kraja i iznimno bi bio važan svaki bod koji uzmemo u ta tri susreta. Nikog nije lako pobijediti, ali ja se nadam da ćemo na kraju mi biti na poziciji koju smo ovog proljeća po svemu zaslužili.

Ostajete kod onoga 'u izravnim sučeljavanjima i bod je dobar' ili baš idete maksimalno, svom snagom na pobjedu?

- Ma mi smo Rijeka i uvijek idemo na pobjedu, normalno, ali ako se npr. osvrnemo na prošlu utakmicu i njen tijek onda je sigurno da je u tom prošlom kolu i remi na kraju bio gotovo vrijedan kao pobjeda, posebno s obzirom da smo izjednačili u zadnjim sekundama susreta. S druge strane, protiv Osijeka smo vodili 1-0 pa primili gol u zadnjem napadu. To je tako, to je - nogomet. Kroz sezonu se ipak sve nekako iznivelira.

Ispuhani Marin, Selahi i Vukčević

Analiza utakmice s Istrom? Obrana baš nije bila na visini kontra Istre s igračem više.

- Ma nije nitko bio na visini! Posebno ne u prvom poluvremenu. To je bilo mlitavo, mlohavo, ispuhano... Nismo napravili ni 1% onoga što je dogovarano u pripremi utakmice. U visokom presingu linije su nam bile previše razvučene, stajali smo predaleko od igrača, a Istra je to savršeno koristila jer ljudi igraju iz jednog-dva dodira. Kad bih komparirao utakmicu u Puli i ovu iz prošlog kola... Dijametralno suprotne. U smislu energije, agresivnosti i čvrstine ništa nismo napravili kao inače. Na kraju krajeva, takav smo gol onda i primili u prvom dijelu. Igrači koje sam kolo ranije odmarao protiv Istre (*Marin, Vukčević, Selahi, op.a.) mi nisu ništa dali pa sam onda na njih trojicu potrošio tri neplanirane zamjene. Neću spominjati imena, znaju oni jer sam im rekao. Al' dobro... Možda je to jedan od onih lošijih dana koji se jednostavno dogode.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Bilo je i pluseva.

- Pa drugo me poluvrijeme raduje. Naravno, i tad smo primili gol uz lošu reakciju, ali to je i kvaliteta Bakrara. Ne podcjenjujmo protivnike. Istra je pokazala kako ima kvalitetu da može pogotkom riješiti i situaciju u kojoj su 'dva na pet'. Mene raduju naša upornost i istrajnost, a to s igračem manje zna biti jako varljiva priča. Mislim da smo ih ipak stavili pod pritisak, posebno centaršutevima pa je jedan od tih u konačnici i donio izjednačenje. I moram još jednom pohvaliti Lovru Majkića koji nam je od 53.-66. obranio četiri zicera. A pitanje što bi bilo da je recimo Selahi odmah zabio gol. No nisam nezahvalan, sretni smo i s tim bodom koji smo, na kraju krajeva, zaslužili svojom upornošću i... Okrećemo se Varaždinu.

Liber je naš adut

Adrian Liber nije ušao protiv Istre.

- A nije jer sam mijenjao Selahija, Vukčevića i Marina koji su nam puno donijeli ovog proljeća, ali su utakmicu četiri dana ranije u Koprivnici: odmarali, da budu svježi! I ja sam planirao da oni odigraju svih 90 minuta, cijelu utakmicu. Međutim bili su indisponirani, nisam bio zadovoljan kako su igrali i morao sam ih mijenjati. Naravno da je Liber bio planiran da uđe s klupe, ali u svom tom košmaru koji je bio na terenu jednostavno smo bili prisiljeni mijenjati onako kako prije samog susreta nije bilo u planu.

Foto: HNK RIJEKA

Kakvu utakmicu očekujete u Varaždinu?

- Otvorenu, s puno nadigravanja. U Varaždinu uvijek dođe puno gledatelja i uvijek se igra dobar nogomet. Ne budu li im mogli igrati Šego i Teklić to će za njih biti ozbiljan udarac no imaju oni i dobrih alternativa. Mi ih jesmo u Rijeci pobijedili 3-1, ali nije to bilo baš tako lako kao što rezultat sugerira. Mi smo svoje prigode iskoristili, a oni imali neke propuštene. Ja vjerujem da ćemo biti koncentrirani i ozbiljni pa u Varaždinu osvojiti nešto što bi nas baš jako, jako približilo europskom plasmanu.

Marco Pašalić i Dortmund? Polako

Vrte se medijski napisi o interesu Rijeke za Marca Pašalića (*pokrenutom još od ex-direktora Palikuće, op.a.). Mladi hrvatski reprezentativac, napadač, igrač Borussije Dortmund... Atraktivna priča. Hoćete li taj interes potvrditi? Ili demantirati?

- Pa za puno smo mi igrača zainteresirani, normalno. Meni osobno to po medijima izgleda kao: licitiranje. A Rijeka tako ne funkcionira. Neke stvari koje su tako ovdje prije prolazile, više neće ići! Neće se trošiti novci na nečiji CV ili ime nego me zanimaju igrači koji nam mogu pomoći, koji imaju kvalitetu i karakter za Rijeku. Zanima me: učinak kroz koji će onda i sam igrač ostvarivati svoje financijske bonuse. Tražimo potentne momke željne dokazivanja i gladne uspjeha. A ne one koji su 'nekad negdje igrali'. Zadnjih pola godine pratimo puno igrača koji bi mogli doći i u Rijeci razviti potencijal od čega će onda veliku korist imati i oni i klub.

Ozlijeđeni, roviti?

- Rovitih ima. Kako je rekao i Niko Galešić, imali smo cijeli tjedan za pripreme pa je na treninzima bilo i žestoko - smješka se Jakirović.

- No ja mislim da će svi biti spremni za nedjelju. Svjesni su igrači koliko je ovo bitna utakmica. Bogojević nam se priključio, vratio se treninzima. Jurić je morao ići na operaciju gležnja i jako mi je žao jer od samog dolaska ovdje tog dečka je pratio peh. Njega čeka malo duži oporavak.

Galešić: Rijeka opet puna energije

Pred kamere je sjeo i jedan od najvećih dobitaka riječkog proljeća, domaći dečko, produkt riječke Škole nogometa, a sa 22 godine standarni stoper u udarnih 11 - Niko Galešić.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Opet moramo reći isto, ali samo zato što je to jednostavno - istina: pred nama je nova jako zahtjevna i teška utakmica. Varaždin igra odličnu sezonu s odličnom ekipom. Na Rujevici su bili bez Brodića koji im je sad u kadru i sigurno će još dići kvalitetu njihove igre. Ali... Mislim da o tome kakva će se utakmica igrati i kakav će konačni rezultat biti ipak odlučujemo: mi. Jer sad smo, nakon mjesec dana, opet imali cijeli tjedan za punu pripremu utakmice - priča Niko.

- 'Napunili smo baterije' i energetski ćemo biti na 100%, a mislim da je to ono što nam je malo nedostajalo u prošlom kolu na Rujevici protiv Istre (*2-2, 70 minuta s igračem više, izjednačenje u 97. minuti, nap.a.). Iz te utakmice možemo izvući jednu veliku pozitivu, a to su: želja i karakter momčadi. Ako u Varaždinu to spojimo sa ovog tjedna obnovljenom energijom onda u nedjelju sigurno možemo ostvariti pravi rezultat i osigurati plasman u Europu - rekao je Galešić.

