Treću godinu zaredom Rijeka je izbacila Varaždin iz osmine finale Hrvatskog kupa. Najinteresantnije je to što su sva tri susreta završila rezultatom 2-1 (0-1).

Onaj ove sezone susret je bio sličan onome od prije dvije sezone. Tada su Varaždinci imali 1-1 i u nekoliko navrata bili su blizu slavlja, no u zadnjoj minuti sudačke nadoknade ukazao se Antonio Čolak i donio slavlje Riječanima koje je tada vodio Igor Bišćan. Bišćan je tada taman zamijenio Matjaža Keka.

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje Riječana nakon izborene Europske lige

Ovaj put Varaždinci su imali nove trenere Zorana Kastela i Darija Jerteca koji su u avanturu krenuli 4-2 slavlje protiv Hajduka u prvenstvu. Mirisalo je da bi dvojac mogao nastaviti s podvizima jer su Varaždinci imali 1:0 iz 40. minute kada je zabio Ivan Posavec, no onda se u samoj završnici dogodila magija u nogama Roberta Murića, dečka rodom iz Bednje.

On je prvo asistirao Ninu Galoviću za izjednačenje u 78. minuti, a u 90. minuti razigrao Luku Menala koji je donio slavlje Riječanima.

- Utakmica je bila kako smo očekivali. Teren je bio vrlo težak za vrhunsku predstavu. Skidam kapu svojim dečkima jer pokazali su karakter. Puno toga smo mijenjali i prilagođavali, a energetski smo se jako potrošili pa je ovo za mene velika pobjeda u natjecanju koje je vrlo neizvjesno – rekao je Simon Rožman, trener Rijeke.

Varaždinci na kraju nisu uspjeli skinuti branitelja naslova.

- Htjeli smo iznenaditi Rijeku i na kraju smo ih namučili do 90 minute. Odigrali smo taktički discipliniranu utakmicu bez obzira što smo imali poteškoće u rosteru. Nismo mnogo mogli kombinirati jer smo imali četiri do pet ozlijeđenih igrača te dva juniora na klupi. Za očekivati je da pred kraj padnemo, no dečki su dali svoj maksimum – rekao je Zoran Kastel, trener