Rijeka po povijesni preokret: Evo gdje i kada gledati uživo

Nogometaši Rijeke od 21 sat (Arenasport 1) na stadionu Stade de la Meinau igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga. Francuzi su u prvom uzbudljivom susretu na Rujevici slavili 2-1, no gol Ante Majstorovića u završnici ostavio je momčadi trenera Victora Sancheza nadu u preokret i plasman u četvrtfinale, što bi bio najveći europski uspjeh u povijesti kluba.

Sanchez: Živi smo, a naš je moto jasan

Unatoč porazu u prvoj utakmici i lošijoj formi u domaćem prvenstvu, gdje su proteklog vikenda izgubili od Istre 1961, u riječkim redovima vlada optimizam. Španjolski strateg na klupi Rijeke Victor Sanchez vjeruje da njegova momčad ima snage za podvig u Francuskoj, pod uvjetom da se isprave pogreške koje su ih koštale boljeg rezultata na Rujevici.

​- Pokazali smo u prvoj utakmici da se možemo ravnopravno nositi s njima. Živi smo i idemo u Francusku s vjerom u prolaz. Ključno će biti eliminirati individualne pogreške u obrani, ali istovremeno moramo zadržati hrabrost i visoki pritisak - poručio je Sanchez.

Slično razmišlja i kapetan Martin Zlomislić, koji je istaknuo kako je kasni gol Majstorovića psihološki podigao cijelu svlačionicu.

​- Taj gol nam je dao vjetar u leđa. Naš moto je jasan: krepat, a ne molat! Idemo tamo dati sve od sebe i pokušati izboriti prolaz - rekao je kapetan.

Što čeka Rijeku u Strasbourgu?

Strasbourg u uzvrat ulazi s prednošću, ali i s dozom opreza. Njihov trener Gary O'Neil priznao je kako ga je iznenadio ofenzivni i agresivni pristup Rijeke u prvoj utakmici te je pozvao svoju na maksimalnu koncentraciju. Francuski prvoligaš je u sjajnoj formi, neporažen u zadnjih sedam utakmica, a na svom terenu ima niz od pet susreta bez poraza. Radi se o jednoj od najmlađih momčadi u Europi, čija je velika snaga u prvom susretu bio golman Mike Penders, koji je sa sedam obrana izludio riječke napadače. Pravdu na susretu dijelit će sudačka postava iz Ukrajine. Mikola Balakin (37) hrvatskim klubovima sudio je dvaput. U sezoni 2023/24. sudio je Betis - Dinamo u šesnaestini finala KL-a, a ‘modri’ su pobijedili 1-0 golom Brune Petkovića iz penala. Ove sezone sudio je uzvrat šesnaestine finala KL-a u kojem je Rijeka pobijedila Omoniju 3-1

Za sve navijače koji ne putuju u Francusku, osiguran je izravan televizijski prijenos. Ključna utakmica Rijeke u borbi za četvrtfinale Konferencijske lige igra se u četvrtak, 19. ožujka, s početkom u 21 sat, uz uvodnu studijsku emisiju sat vremena ranije.