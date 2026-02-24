Obavijesti

Rijeka šokirala Olmissum i prva izborila finale futsalskog kupa

Piše HINA,
Rijeka šokirala Olmissum i prva izborila finale futsalskog kupa
Hrvatski malonogometni kup, četvrtfinale, HMNK Rijeka - MNK Torcida | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Rijeka se plasirala u finale malonogometnog kupa pobijedivši Olmissum 4-2! U finalu čeka boljega iz dvoboja Futsal Dinama i Novog vremena

Igrači Rijeke prvi su finalisti ovogodišnjeg Hrvatskog malonogometnog kupa nakon što su na domaćem terenu, u polufinalnom susretu, s 4-2 bili bolji od Olmissuma iz Omiša. U finalu će Rijeka igrati protiv pobjednika drugog polufinala u kojem se sastaju Futsal Dinamo i Novo vrijeme iz Makarske. Taj se susret igra u srijedu, u KC Dražen Petrović s početkom u 19 sati.

Prije samo nekoliko dana, u posljednjem ligaškom kolu, Rijeka i Olmissum su igrali na istom mjestu te je također pobijedila Rijeka, tada s 2-1, čime se probila na prvo mjesto prvenstvene ljestvice.

U utorak je nakon poluvremena bilo 2-2, s tim da je Rijeka dva puta vodila golovima Turka i Rosića, dok su se gosti vraćali uz dva pogotka Kovačevića. Pobjedu je riječki sastav osigurao u nastavku dvoboja i to nakon golova Matijevića u 33. i Bilića u 37. minuti.

Futsal, Kup (polufinale):

  • Rijeka - Olmissum 4-2
  • Fustal Dinamo - Novo Vrijeme (srijeda, 19 sati)

