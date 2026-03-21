Rijeka tražila dan odmora više, HNS je odbio: 'Tražimo malo razmijevanja, nije mi jasno...'

Nogometaši Rijeke u nedjelju od 17.45 gostuju kod Gorice u sklopu 27. kola HNL‑a. Nakon emotivnog oproštaja od Europe u dvoboju protiv Strasbourga, momčad Victora Sancheza okreće se domaćim izazovima, a španjolski stručnjak naglašava kako je ključ ostati mentalno čvrst i potpuno fokusiran. Sanchez je istaknuo da je riječ o specifičnom susretu između europskog iscrpljenja i nadolazeće reprezentativne stanke.

- Vrlo važan susret za nas. Sve momčadi s kojima igramo nakon Europe vrebaju naš umor i pad koncentracije. Ako uđemo u zonu komfora, imat ćemo problem. Igračima sam rekao da uživaju u ovakvim utakmicama, ali uživanje ne znači manjak truda - poručio je trener Rijeke.

Sanchez kritizira raspored: Rijeka zaslužuje više razumijevanja

Trener Rijeke osvrnuo se i na izazovan kalendar koji slijedi nakon reprezentativne stanke. On izgleda ovako: gostovanje kod Slaven Belupa 4. travnja (17.45), potom domaća utakmica protiv Slavena u polufinalu Kupa (vjerojatno 8. travnja, nije potvrđen termin) pa domaća utakmica protiv Osijeka 11. travnja (18.45). Dakle, tri dvoboja u osam dana. Dok Dinamo, primjerice, ima dva dana odmora više za gostovanje kod Vukovara 13. travnja, a druga dva polufinalista Kupa Slaven Belupo i Gorica igraju 12. travnja.

- Rijeka, kao klub koji predstavlja Hrvatsku u Europi i bori se na svim frontama, nema adekvatan tretman u kalendaru natjecanja. Razumijem TV prava, ali tražimo malo razumijevanja. Mi podižemo koeficijent hrvatskog nogometa. Nakon stanke igramo s Belupom u prvenstvu, pa s njima u Kupu, a onda nas čeka Osijek. Tražili smo da se utakmica s Osijekom igra u nedjelju ili ponedjeljak, s obzirom na to da igramo polufinale Kupa u srijedu. Dobili smo odgovor da je to nemoguće iako su drugi klubovi, poput Dinama, znali igrati ponedjeljkom. Nije mi jasno kako nije moguće pomaknuti utakmicu sa subote na nedjelju da dobijemo dan odmora više. Kao trener Rijeke, moram se boriti za svoj klub jer naši suparnici redovito imaju puno više vremena za pripremu nego mi!

Na pitanje može li Rijeka s trenutačnim budžetom biti jednako konkurentna na tri fronta, Sanchez je odgovorio pragmatično:

- Ne gubim vrijeme na idealne scenarije. Radimo s ljudima, a poteškoće su dio posla. Zadovoljan sam razvojem igrača i suradnjom unutar kluba. Fokus je na napretku momčadi koju imamo.

Naglasio je i da emocije nakon Strasbourga moraju postati pogonsko gorivo za nastavak sezone. Sanchez očekuje zahtjevnu utakmicu protiv Gorice, podsjetio je na dva nedavna primjera, uvjerljivu pobjedu protiv Vukovara i neočekivani poraz od Istre.

- Protiv Istre smo platili cijenu ulaska bez prave koncentracije. Gorica će čekati našu pogrešku, zato moramo biti potpuno unutra - rekao je.

Umor, kaže, ne može biti izgovor.

- To je realnost. Klub ulaže goleme napore u oporavak, od čarter letova do medicinske skrbi. Emocije su motor nogometa, bez njih nema izvedbe.

Na pitanje treba li sada dati prioritet prvenstvu ili Kupu, Sanchez je bio jasan:

- Kad se natječem, želim pobijediti u svakoj utakmici. Ne zanima me tko ima veći budžet. Želimo trofeje i Europu.

Rijeka će u Gorici biti bez Ante Oreča (žuti kartoni), dok su Teo Barišić i Mile Škorić još u procesu oporavka. Upitan je i nastup Merveila Ndockyta, koji je protiv Strasbourga izašao zbog udarca u zglob.