Šok u Kijevu: 'Egipatski faraon' u suzama napustio utakmicu...

Strašne ozlijede obilježile su prvo poluvrijeme finalne utakmice Lige prvaka između Real Madrida i Liverpoola.

Već u 26. minuti ozlijedio se najbitniji igrač Jürgena Kloppa, 'egipatski faraon' Mohamed Salah. Startao je na njega nemilosrdni Sergio Ramos i tzv. polugom mu ozlijedio rame. Foto: GLEB GARANICH Foto: HANNAH MCKAY Foto: ANDREW BOYERS U prvim trenucima izgledalo je kao da će Salah ipak moći nastaviti utakmicu, ali u 30. minuti ipak je zaustavljena igra i Salah je u suzama napustio teren, a umjesto njega je ušao Adam Lallana.

Navijači na društvenim mrežama ogorčeni su ovim startom Ramosa:

