Rijekin protivnik u skupini je u problemu: Gospodo, u izolaciju

Nakon što su za zelenim stolom izgubili utakmicu od Juventusa (3-0) jer nisu došli u Torinu, nogometaši Napolija opet su u problemima. Napuljsko vijeće za sport protivi se dolasku AZ-a u čijim je redovima 9 zaraženih

<p>Poztivni u AZ-u? Trebamo odgovorno ponašanje, oni bi trebali otići u karantenu i utakmica bi se trenala odgoditi. Nisam siguran da općina može reagirati, ali ako reagiraju nadležna zdravstvena tijela, moramo to razumjeti,. Imaju devetero zaraženih i AZ ne bi trebao napuštati Nizozemsku, rekao je za<a href="https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/serie-a/napoli/2020/10/19-75133142/_az_alkmaar_mini-focolaio_la_asl_di_napoli_non_faccia_giocare_la_partita_/" target="_blank"> radio Punto Nuovo</a> član napuljskog vijeća za sport Ciro Borriello.</p><p>Tako bi, nakon mjera predostrožnosti i poraza protiv <strong>Juventusa </strong>(3-0), Napoli mogao novu utakmicu odigrati za zelenim stolom ili pak čekati bolje dane jer je pod upitnikom utakmica protiv nizozemskog AZ Alkmaara koja bi se trebala odigrati u četvrtak, 22. listopada. </p><p>I dok vlasti tvrde jedno, AZ je u problemima jer im nedostaje igrača, a predsjednik albanskog nogometnog saveza i predstavnik Uefe <strong>Armand Duka </strong>rekao je za <a href="https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/europa-league/2020/10/19-75146312/duka_napoli-az_si_giochera_forfait_olandese_sara_sconfitta_a_tavolino_/" target="_blank">Radio Kiss Kiss</a> kako postoje jasna pravila i da bi se, bar zasad, utakmica trebala odigrati. </p><p>- Utakmica se treba igrati ako postoji 13 igrača u zapisniku. Naravno da bi ih bilo bolje imati sve na raspolaganju, ali pravila su jasna. Intervencija nizozemskih vlasti? Ako ne poštujete pravila, izgubit ćete za zelenim stolom, a protokol kaže da vam treba 13 igrača kako biste mogli igrati - govori Duka pa završava:</p><p>- Nadamo se da ćemo sve organizirati u najboljem mogućem redu te da će se utakmice odigrati bez problema s Covidom među igračima. </p><p>Korona uvjetuje nove načine pristupa organizaciji susreta, a što će biti odlučeno, to ćemo saznati kroz koji dan. Valja spomenuti da je to grupa u kojoj još igraju i <strong>Real Sociedad </strong>te hrvatski predstavnik <strong>Rijeka </strong>koja bi u sljedećem kolu 29. listopada trebala gostovati upravo kod Alkmaara pa je pitanje što će se dogoditi i s tom utakmicom.</p>