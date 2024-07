Rijetko viđeni istup hrvatskog izbornika: Ispričavam se svim ljubiteljima košarke, stid me je

Hrvatski klubovi i mlađe reprezentativne kategorije trebali bi biti inkubator talentiranih košarkaša koji će jednom zaigrati za seniorsku vrstu. Koliko mladih igrača oni proizvedu i izbruse, od toga će živjeti i hrvatska košarkaška reprezentacija. A nažalost, pokazale su nam posljednje godine, sve je manje takvih. I zato pati i izabrana vrsta.

Dok naši najjači klubovi se uglavnom baziraju na strance i sve manje daju šanse mlađima, posljednje medalje naše mlade muške reprezentacije osvojile su prije šest godina kada je U-20 osvojila srebro na Europskom prvenstvu, a U-16 reprezentacija došla do zlata predvođena Rokom Prkačinom. Od tada vlada suša, a što je još gore, neki uzrasti čak se ni ne natječu u onoj najjačoj diviziji, već se za povratak moraju boriti u B, gdje su slabije reprezentacije. A to ovog ljeta nije uspjela Hrvatska U-20 koja je izgubila od Finske i Slovačke i ostala bez prilike da se vrati u najjaču diviziju. Čeka nas borba od devetog do 16. mjesta, sljedeći protivnik nam je Irska. U društvu koje je prije godinu dana bila i seniorska reprezentacija. Toliko nisko pali su i naši mladići.

Zagreb: Cibona i Cedevita odigrale 7. kolo prvenstva Hrvatske | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Šokiran je nakon posljednjeg poraza bio izbornik Jakša Vulić, bivši trener Cibone.

- Porazom od Slovačke ostali smo bez četvrtfinala i mogućnosti da se borimo za povratak u A diviziju. Ne mogu uopće opisati razočaranje i stid našim izvedbama protiv Finske i Slovačke. Imali smo problema s otkazima, ozljedama, naknadnim popunjavanjem rostera, ali to nikako ne može biti opravdanje za loš nastup na ovom Prvenstvu. Sva krivnja i odgovornost je na meni kao treneru ove momčadi i dugujem ispriku prvo Savezu, onda i svim ljubiteljima košarke u Hrvatskoj. Moramo, koliko god bilo teško, dostojno odraditi preostale utakmice za plasman od 9. do 16. mjesta - kazao je Vulić.

Naši najbolji igrači Andrija Jelavić i Luka Krajnović nisu nastupali na prvenstvu, ali to nije opravdanje, momčad je podbacila.