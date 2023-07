Rimac preuzeo KK Split: Purger sam, igrao sam u Ciboni cijelu karijeru, ali uvijek sam htio doći

Košarkaški klub Split predstavio je novog trenera Slavena Rimca (48), na Gripama, u dvorani u kojoj je prije više od 40 godina kao trener prve momčadi radio i njegov otac Matan.

Mlađe generacije možda ne znaju koliki je značaj obitelji Rimac za hrvatsku košarku, osim Matana i Slavena, Slavenov brat Davor osvojio je NCAA ligu sa sveučilištem Arkansas 1994. godine, a majka Ružica Meglaj-Rimac nekadašnjka košarkašica zagrebačke Industromontaže, po kojoj se danas zove i kup košarkašica.

- Slavena ne treba posebno predstavljati, siguran sam da će on svojim znanjem i karakterom pomoći ostvarenju ciljeva za sljedeću sezonu. Svjesni smo situacije i izazova, na kraju prošle sezone smo bili malo razočarani, sada smo spremni graditi na iskustvu koje smo imali, vjerujem da ćemo sa sličnim budžetom ući u borbu za naslov - rekao je direktor kluba Dean Žaja, a sportski direktor Teo Čizmić dodao je:

- Poznajemo se dugo, Slaven je karakter koji nam je trebao u klubu, koji će znanjem i karakterom dati dodatni impuls.

Potom je riječ uzeo novi trener:

Foto: KK Split

- Nadam se da ćemo dobro surađivati, čast mi je što sam potpisao s klubom velike tradicije. Pregovarao sam sa Splitom u zadnjih nekoliko godina, ali sad je došao trenutak da krenem u ovaj poprilično velik izazov. Ovo je pravi trenutak za mene i klub, ima jako puno interesantnih igrača, nadam se da ću znanjem i radom podići momčad na viši nivo.

Koliko vam znači obiteljska poveznica, nakon što je i vaš otac ovdje bio trener?

- Nema puno takvih situacija ni u drugim klubovima. To čovjeka čini sretnim, neka lijepa uspomena na oca, koji je ovdje proveo lijepe dane, skoro došao i do titule. Nadam se da ću ja imati više sreće.

Koji su cilj postavili pred vas?

- Ako je lani klub igrao finale i nakon toga je došao drugi trener, pretpostavljate da je naslov prvaka cilj. Naslov je trofej koji karakterizira cijelu sezonu, ali mi imamo posla i u razvoju mladih igrača. Ono što sam vidio i poznavjaući kvalitetu igrača, možemo postići i igrački napredak, na korist Splita i hrvatske košarke, ali i da postignemo cilj, osvojimo trofej.

Foto: Borislav Ždrinja/PIXSELL

Nekih igrača više nema.

- Gledajući kadar, nedostaje nam play, bek šuter i centarska linija. Sigurno bih volio više dovoditi hrvatske igrače, ali pitanje je koliko možemo parirati drugim ponudama. Volio bih odmah posložiti momčad, ali neće to ići tako brzo. Za cijelu sezonu je bitan start, moramo pažljivo birati što ćemo kupiti, kakav karakter dovodimo, da to budu i ljudi koje će biti primjeri mladim igračima.

Zagrepčanin Kobeščak je digao Jug, možete li vi dići Split?

- Kao purgeru koji je rođen u Zagrebu, koji je živio u Zagrebu cijeli život i igrao u Ciboni, kad pogledam na Zadar, Šibenik i Split i tu atmosferu koji oni imaju, to se rijetko moglo vidjeti na Ciboni. Ovdje je nakon dvije utakmice puna dvorana, sjajno navijanje, drugačiji ambijent. Ja sam kao igrač imao priliku biti u tim situacijama i znam koliko to olakšava motivaciju. Kao igrač sam želio otići u takvu sredinu, sad kao trener također. Ima to i svojih zamki, ali gledam s optimizmom, nisam došao ovdje biti peti, nego biti prvak i želim složiti momčad koja će to moći ostvariti.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Kako ste vidjeli finalnu seriju Zadra i Splita?

- Nije Zadar to lako riješio, zadnja je utakmica bila specifična, imali su prednost domaćeg terena pred krcatom dvoranom, tako da je najteži dio prošle sezone bila ta zadnja utakmica, koja je dala loš dojam, iako je sezona bila dobra, kvalitetna...

Kakvu košarku će Split igrati?

- Ja nisam rob šablona. Teo Čizmić ima puno iskustva kao trener i sportski direktor, zna moju viziju i vjerujem da ćemo napraviti kvalitetnu momčad. Može biti bolje, ima puno prostora... Želio bih momčad koja može trčati, igrati brzo, ali za to je potrebno imati takve igrače, pogoditi na bekovskim pozicijama... Konkretno, ako Dominik Mavra želi ostati, ja bih volio da ostane, ima on još prostora za podizanje na viši nivo. Imao je dobru sezonu, publika ga voli, vidjet ćemo, to je jedno od imena koje bih želio...

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Je li ovo korak natrag ili naprijed?

- Tko se bavi sportom, pa i u svakom poslu, ako si spreman učiti, svaku si sezonu sve bolji i ideš naprijed. Gdje je danas Bayern u odnosu na Split, ispada da je ovo korak unatrag, ali moje košarkaško iskustvo govori mi da, bez obzira što ovo nije nivo Eurolige, veće je zadovoljstvo raditi u sredini koja ima bolju atmosferu, u kojoj se bolje osjećate. I ljudi koji su prije 40 godina krenuli stvarati veliki Split krenuli su iz nekog nivoa, nisu ni oni krenuli s vrha. Treba se okrenutu parketu, ima kod nas igrača, samo oni idu u Studentski centar, Megu... To je stvar klubova koji ne mogu zadržati igrače i ponuditi im napredak i minutažu.

Kada dolaze pojačanja?

- Ja bih volio sutra, ali realno tek u kolovozu. Bolje da dođu 15 dana kasnije, ali da budu prava pojačanja.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

Ostaju li Shorter i Ukić?

- Vidjet ćemo, pitanje ostaje li Roko je za Roka, ne za mene...

Možete li "ukrasti" Ciboni pokojeg igrača?

- Nema krađe, vidjet ćemo je li nam netko od njih zanimljiv i može li se uklopiti u našu viziju. Zasad ima nekoliko imena, ali nismo konkretizirali ništa pregovorima.